Футбол

«Арсенал» покинул Лигу Европы, проиграв «Нефтчи»Вести.Ru вчера в 14:57

Тульский "Арсенал" не смог пробиться в третий квалификационный раунд Лиги Европы, потерпев поражение от азербайджанского "Нефтчи". В ответной встрече на бакинском стадионе "Баксель Арена" туляки проиграли сопернику со счетом 0:3.
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«Нефтчи»: вы не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году

Чемпионат04:29

«Нефтчи»: «Вы — не единственный „Арсенал“, который проиграл в Баку в этом году»

Матч ТВ03:56

«Нефтчи» — «Арсенал» — 3:0. Видеообзор ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 16:55

Первая потеря. Футболисты тульского «Арсенала» завершили выступление в Лиге Европы

ТАССвчера в 21:10

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 15:00

Провал «Арсенала» в Лиге Европы: Тула, что это было?

Спорт-Экспресс05:00

На Баку: тульский «Арсенал» спасет только гостевая победа

Известия31 июля в 17:00
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Политика

МИД объявил о прекращении действия ДРСМД

Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
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Политика

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Здоровье

Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов

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Бывший украинский президент Петр Порошенко обратился к американцам, чтобы защититься от уголовных дел на родине, утверждают «Вести Украина» со ссылкой на источники 1 августа.
Обновлено 31 июля в 23:07
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области

Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках

Пресненский суд Москвы арестовал участника митинга 27 июля Ивана Подкопаева по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 05:09
Политика

Дым от пожаров в Сибири дошёл до США и Канады

«Дым простирается через восточную часть России на Аляску вниз по западному побережью Канады, а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла», — отмечается в сообщении Центра космических полётов NASA в Гринбелте.
Обновлено вчера в 09:24
Экономика

С 1 августа повышаются пенсии работающим пенсионерам

С 1 августа повышаются пенсии работающим пенсионерам.
Обновлено вчера в 04:27
Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Кино

Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Экономика

Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Футбол

Шюррле заявил, что надеется снова забить в ворота ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле заявил, что надеется вновь забить гол в ворота ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 04:04
Наука

В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши

Как уточняет сайт kp.ru, до 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.
Обновлено 30 июля в 09:53
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала о своей борьбе с раком

Российская телеведущая Елена Малышева сообщила, что три года назад ее спасли от рака.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье

По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Космос

Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»

По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено 31 июля в 07:07
Происшествия

Убийство полицейского в Сургуте: возбуждено уголовное дело

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Обновлено в 05:06
Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Политика

Памфилова назвала безответственными призывы на несанкционированные митинги

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова осудила оппозиционных кандидатов за призывы на несанкционированный пикет 3 августа.
Обновлено в 05:03
Кино

Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»

Обновлено вчера в 08:41
Гаджеты

Госдума оценила рекомендации по безопасному использованию гаджетов

Представитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов оценил советы Роскачества по безопасному использованию мобильных устройств и компьютеров.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

Около 70% респондентов ВЦИОМ считают, что несанкционированные акции нужно жестко пресекать

Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек

В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Политика

Порошенко присвоил себе авторство Минских соглашений

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично он вместе с канцлером Ангелой Меркель составлял текст Минских соглашений.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Два авто загорелись после столкновения на М-5 под Миассом

На 1759-м километре автодороги Москва-Челябинск столкнулись грузовик и легковушка.
Обновлено в 05:01
Здоровье

Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов

Сообщается, что от этого вида рака умерло больше всего человек (59 процентов).
Обновлено в 05:02
Происшествия

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
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