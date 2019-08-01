Футбол
«Арсенал» покинул Лигу Европы, проиграв «Нефтчи»Вести.Ru вчера в 14:57
Тульский "Арсенал" не смог пробиться в третий квалификационный раунд Лиги Европы, потерпев поражение от азербайджанского "Нефтчи". В ответной встрече на бакинском стадионе "Баксель Арена" туляки проиграли сопернику со счетом 0:3.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Политика
МИД объявил о прекращении действия ДРСМД
Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Обновлено в 04:43
Политика
Дональд Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 07:43
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Порошенко ищет в США защиты от уголовных дел на Украине
Бывший украинский президент Петр Порошенко обратился к американцам, чтобы защититься от уголовных дел на родине, утверждают «Вести Украина» со ссылкой на источники 1 августа.
Обновлено 31 июля в 23:07
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках
Пресненский суд Москвы арестовал участника митинга 27 июля Ивана Подкопаева по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 05:09
Политика
Дым от пожаров в Сибири дошёл до США и Канады
«Дым простирается через восточную часть России на Аляску вниз по западному побережью Канады, а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла», — отмечается в сообщении Центра космических полётов NASA в Гринбелте.
Обновлено вчера в 09:24
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа повышаются пенсии работающим пенсионерам.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Футбол
Шюррле заявил, что надеется снова забить в ворота ЦСКА
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле заявил, что надеется вновь забить гол в ворота ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 04:04
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши
Как уточняет сайт kp.ru, до 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.
Обновлено 30 июля в 09:53
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о своей борьбе с раком
Российская телеведущая Елена Малышева сообщила, что три года назад ее спасли от рака.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Космос
Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено 31 июля в 07:07
Происшествия
Убийство полицейского в Сургуте: возбуждено уголовное дело
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Обновлено в 05:06
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Политика
Памфилова назвала безответственными призывы на несанкционированные митинги
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова осудила оппозиционных кандидатов за призывы на несанкционированный пикет 3 августа.
Обновлено в 05:03
Кино
Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»
Обновлено вчера в 08:41
Гаджеты
Госдума оценила рекомендации по безопасному использованию гаджетов
Представитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов оценил советы Роскачества по безопасному использованию мобильных устройств и компьютеров.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Около 70% респондентов ВЦИОМ считают, что несанкционированные акции нужно жестко пресекать
Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Политика
Порошенко присвоил себе авторство Минских соглашений
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично он вместе с канцлером Ангелой Меркель составлял текст Минских соглашений.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Два авто загорелись после столкновения на М-5 под Миассом
На 1759-м километре автодороги Москва-Челябинск столкнулись грузовик и легковушка.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов
Сообщается, что от этого вида рака умерло больше всего человек (59 процентов).
Обновлено в 05:02
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39