Футбол
В футбольной Лиге Европы сегодня стартует 2-й квалификационный раундЭхо Москвы 11:28
Что же касается соперника, то бакинский Нефтчи стартовал в Лиге европы в перовм квалификационном раунде. И не имел проблем с молдавским клубом Сперанца, отгрузив тому в двух играх 9 безответных мячей. Встреча Лиги Европы между Арсеналом и Нефтчи начнется в 20 часов.
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