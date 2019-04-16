УЕФА поможет Мхитаряну въехать в АзербайджанСоветский спорт вчера в 09:06

Если лондонский Арсенал выйдет в финал Лиги Европы, то УЕФА предпримет все усилия для того, чтобы все участники финального матча имели возможность сыграть. Особые трудности возникнут с гражданином Армении Генрихом Мхитаряном, ведь въезд армян в Азербайджан запрещен официально.

Транспорт На портале «Наш город» начат сбор жалоб на «весенние» проблемы В Москве на портале «Наш город» открылись темы на весенне-летние проблемы в городе, сообщается на портале мэра столицы.

Общество Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.

Политика Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.

Происшествия В Свердловской области с рельсов сошла цистерна с топливом В Березовском городском округе в Свердловской области с железнодорожных путей сошла цистерна с бензином, в результате чего произошла утечка топлива.

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.

Армия и оружие NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.

Космос В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".

Армия и оружие Заводы по производству аккумуляторов и машинного масла открыли в Алеппо Предприятия, специализирующиеся на производстве аккумуляторов для транспортных средств и машинного масла, открывают в сирийском Алеппо.

Общество Роскачество назвало лучшие марки кефира По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.

Политика «Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.

Здоровье Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.

Политика Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Политика Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.

Космос Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.

Происшествия Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками В распоряжении РИА Новости оказалась видеозапись инцидента на борту самолета с участием актера Александра Панкратова-Черного.

Авто Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка» К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.

Политика В Японии признали невозможность присоединения Курильских островов Отмечается, что правительство Японии хотело во время визита российского президента Владимира Путина прийти к рамочному соглашению по мирному договору, заключение которого для Японии означает решение территориального вопроса по островам Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.