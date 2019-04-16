Футбол
УЕФА поможет Мхитаряну въехать в АзербайджанСоветский спорт вчера в 09:06
Если лондонский Арсенал выйдет в финал Лиги Европы, то УЕФА предпримет все усилия для того, чтобы все участники финального матча имели возможность сыграть. Особые трудности возникнут с гражданином Армении Генрихом Мхитаряном, ведь въезд армян в Азербайджан запрещен официально.
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УЕФА поможет Мхитаряну получить визу в Азербайджан для участия в финале ЛЕ
РИА Новости16 апреля в 15:59
Источник: УЕФА поможет Мхитаряну оформить азербайджанскую визу в случае выхода в финал ЛЕ
Спорт-Экспресс16 апреля в 11:36
УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу для финала Лиги Европы
Чемпионат16 апреля в 11:22
УЕФА поможет Мхитаряну получить визу в Азербайджан, если «Арсенал» выйдет в финал ЛЕ
Матч ТВ16 апреля в 16:04
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