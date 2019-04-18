Футбол

«Арсенал» поговорит с Мхитаряном о приезде в БакуSputnik Азербайджан вчера в 08:34

Наполи — Арсенал
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Четвертьфинал
Стадион «Сан-Паоло»
Лондонский футбольный клуб "Арсенал" проведет переговоры со своим игроком Генрихом Мхитаряном на предмет его приезда в Баку в случае выхода канониров в финал Лиги Европы, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Football.london.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Наполи» — «Арсенал»: котировки на матч 1/4 финала Лиги Европы

Чемпионат01:00

Ждете продолжения феерии от английских клубов? У «Арсенала» и «Челси» другие планы

Sport24.ruвчера в 19:40

Карло Анчелотти: «Ключевым моментом в матче с „Арсеналом“ станет вертикальный футбол»

Матч ТВ15 апреля в 05:51

Запасной выход. Зачем «Арсеналу» и «Челси» Лига Европы

Sportbox.RUвчера в 07:01

Мертезакер: «„Арсенал“ способен добраться до финала Лиги Европы»

Soccer.ru16 апреля в 14:41

«Наполи» vs «Арсенал», прогноз на 18 апреля: 1/4 финала ЛЕ

LoginCasino.com16 апреля в 08:18

Черышев, Эмери, Кепа. Главное об ответных четвертьфиналах Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено вчера в 05:44
Экономика

Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском

Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Здоровье

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Обновлено вчера в 20:22
Авто

Стала известна средняя цена иномарки с пробегом в России

Обновлено вчера в 04:05
Армия и оружие

Эксперт назвал единственный способ для США победить в войне с Россией

Единственный способ, которым Америка могла бы победить в возможной войне Россию или Китай, — это укрепление пехоты, пишет полковник корпуса морской пехоты США Мэттью Рейд в статье для The National Interest.
Обновлено вчера в 22:14
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Космос

Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось

Обновлено 16 апреля в 23:58
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено вчера в 17:17
Единоборства

Сергей Ковалев может провести титульный бой в Челябинске

Сегодня ночью, 18 апреля, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер опубликовал в своем Instargam фотографию южноуральского бойца Сергея Ковалева с приглашением защитить титул чемпиона по версии WBO в Челябинске.
Обновлено в 00:33
Политика

В Украине возбудили уголовные дела против Яценюка, Турчинова и Кличко

Бюро расследований Украины завело ряд уголовных дел в отношении Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Валентина Наливайченко и Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде

Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Ольга Кабо раскрыла причины развода с первым мужем

Ольга Кабо рассказала об отношениях с бывшим мужем Эдуардом Василишиным.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Минтруд: в мае работники получат маленькую зарплату

В мае 2019 года при безавансовом способе зарплата за первую половину месяца окажется меньше, чем обычно.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

Греция потребовала от Германии репарации за оккупацию

Парламент Греции поддержал инициативу правительства о выдвижении требований Берлину по выплате репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:42
Транспорт

Новосибирск сковали десятибалльные пробки

Обновлено вчера в 23:35
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования

Обновлено вчера в 21:54
Политика

Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.
Обновлено вчера в 04:32
Армия и оружие

Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР

"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Авто

Ram HD Kentucky Derby Edition увезет всех ваших лошадей

Именно потому 2019 Ram Heavy Duty 2500 и 3500 Limited Kentucky Derby Edition появились не просто так - они названы в честь самых знаменитых скачек Америки и предлагают для больших тяжелых пикапов невиданный уровень роскоши.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары из Крыма

Из-за сложной геополитической ситуации Белоруссия и Казахстан не хотят импортировать товары, произведенные в Крыму.
Обновлено вчера в 03:17
Космос

Территория Йети: Туристу удалось снять на видео волосатого пришельца

На видеоплёнке видно, что инопланетный гость, напоминающий Йети, ведет себя «по-хозяйски», словно это его территория: он обследует окружающую среду, не обращая внимания на снимающих его туристов.
Обновлено вчера в 14:41
Политика

Порошенко предостерег Зеленского от узурпации власти

Президент Украины Петр Порошенко не исключает сценарий узурпации власти в стране в случае, если победу на выборах одержит его оппонент, актер Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол

«Ливерпуль» победил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты английского "Ливерпуля" нанесли поражение португальскому "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.
Обновлено вчера в 16:54
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное