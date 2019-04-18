«Арсенал» поговорит с Мхитаряном о приезде в БакуSputnik Азербайджан вчера в 08:34

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" проведет переговоры со своим игроком Генрихом Мхитаряном на предмет его приезда в Баку в случае выхода канониров в финал Лиги Европы, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Football.london.

«Арсенал» поговорит с Мхитаряном о приезде в Баку

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