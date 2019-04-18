Футбол
«Арсенал» поговорит с Мхитаряном о приезде в БакуSputnik Азербайджан вчера в 08:34
Лондонский футбольный клуб "Арсенал" проведет переговоры со своим игроком Генрихом Мхитаряном на предмет его приезда в Баку в случае выхода канониров в финал Лиги Европы, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Football.london.
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В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
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Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
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В Москве 7 мая пройдет генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 7 мая, сообщил заместитель мэра в столичном правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
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Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.
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УЕФА объявила даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
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Подростки в Омске напали на старика и избили школьников
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