Футбол
«Арсенал» подтвердил, что Бельерин выбыл до конца сезонаРИА Новости 06:31
Лондонский "Арсенал" на своем официальном сайте подтвердил, что футболист команды Эктор Бельерин выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, полученной в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Челси".
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Футбол
Роналду приговорили к условному сроку и штрафу в €19 млн
Обновлено в 05:14
Футбол
У игрока «Ростова» Вилюша выявлен разрыв крестообразных связок
У 30-летнего поляка обнаружен разрыв крестообразных связок. В ближайшее время ему предстоит перенести операцию.
Обновлено в 05:51
Футбол
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Кубке Матч Премьер
В Катаре стартовал товарищеский футбольный турнир ФОНБЕТ Кубок Матч Премьер, в котором принимают участие четыре российских клуба: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».
Обновлено в 00:20
Футбол
«Барселона» может купить ещё одного футболиста «Сассуоло»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг перешёл в «Барселону» на правах аренды.
Обновлено в 06:14
Футбол
Кокорину грозит замена коленного сустава
Обновлено в 04:05
Футбол
«Нант» перенес свой матч Кубка Франции из-за пропажи Салы
"Нант" перенес матч 1/16 финала Кубка Франции против "Энтента" из-за пропажи бывшего игрока команды Эмилиано Салы, самолет с которым накануне исчез с радаров.
Обновлено в 05:35
Футбол
ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч с «Мольде»
ЦСКА в своём официальном «твиттере» огласил стартовый состав на товарищеский матч с норвежской командой «Мольде».
Обновлено в 05:40
Футбол
Роналду впервые не забил с пенальти в матчах за «Ювентус»
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче 20-го тура чемпионата Италии с «Кьево» (счёт 2:0, идёт второй тайм).
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Гонведом» в товарищеском матче
Футболисты грозненского "Ахмата" разошлись миром с венгерским "Гонведом" в контрольном матче на сборе в Турции.
Обновлено в 05:10
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Жилину» в товарищеском матче
«Крылья Советов» одержали победу над «Жилиной» в товарищеском матче на сборах в Дубае.
Обновлено в 06:47
Футбол
«Манчестер Юнайтед», «Интер» и ЦСКА интересуются форвардом ПСВ
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему ПСВ Стевену Бергвейну.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Ньюкасл» интересуется защитником «Ахмата»
Руководство «Ньюкасла» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, сообщает Dailymail.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол
Рабио направил жалобу на «ПСЖ» из-за перевода в дубль
Хавбек "ПСЖ" Адриен Рабио недоволен, что клуб отстранил его от первого состава команды, сообщает Get French Football News.
Обновлено в 01:20
Футбол
Де Брейне: «Если „Ливерпуль“ станет чемпионом, это будет заслуженно»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне считает, что лидирующий в английской Премьер-Лиге «Ливерпуль» заслуживает стать чемпионом.
Обновлено в 04:12
Футбол
Пицци покинул пост наставника сборной Саудовской Аравии
Рулевой сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци покинул занимаемую должность.
Обновлено в 01:24