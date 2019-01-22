Футбол

«Арсенал» подтвердил, что Бельерин выбыл до конца сезонаРИА Новости 06:31

Лондонский "Арсенал" на своем официальном сайте подтвердил, что футболист команды Эктор Бельерин выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, полученной в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Челси".
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Стали известны сроки восстановления защитника «Арсенала» после травмы

Газета.Ru06:51

«Арсенал» объявил, что Бельерин выбыл до конца сезона

Sportbox.RU06:26

«Арсенал» подтвердил, что Бельерин получил разрыв крестообразных связок колена

Чемпионат06:22

«Арсенал» объявил, что Бельерин выбыл до конца сезона

Матч ТВ06:26

Бельерин не поможет «Арсеналу» в этом сезоне

Советский спорт06:29

Бельерин пропустит 6-9 месяцев из-за разрыва крестообразной связки

Sports.ru06:23

Защитник «Арсенала» выбыл из строя до конца сезона

LiveSport.ru00:52
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Футбол

Роналду приговорили к условному сроку и штрафу в €19 млн

Обновлено в 05:14
Футбол

У игрока «Ростова» Вилюша выявлен разрыв крестообразных связок

У 30-летнего поляка обнаружен разрыв крестообразных связок. В ближайшее время ему предстоит перенести операцию.
Обновлено в 05:51
Футбол

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Кубке Матч Премьер

В Катаре стартовал товарищеский футбольный турнир ФОНБЕТ Кубок Матч Премьер, в котором принимают участие четыре российских клуба: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».
Обновлено в 00:20
Футбол

«Барселона» может купить ещё одного футболиста «Сассуоло»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг перешёл в «Барселону» на правах аренды.
Обновлено в 06:14
Футбол

Кокорину грозит замена коленного сустава

Обновлено в 04:05
Футбол

«Нант» перенес свой матч Кубка Франции из-за пропажи Салы

"Нант" перенес матч 1/16 финала Кубка Франции против "Энтента" из-за пропажи бывшего игрока команды Эмилиано Салы, самолет с которым накануне исчез с радаров.
Обновлено в 05:35
Футбол

ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч с «Мольде»

ЦСКА в своём официальном «твиттере» огласил стартовый состав на товарищеский матч с норвежской командой «Мольде».
Обновлено в 05:40
Футбол

Роналду впервые не забил с пенальти в матчах за «Ювентус»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче 20-го тура чемпионата Италии с «Кьево» (счёт 2:0, идёт второй тайм).
Обновлено вчера в 16:10
Футбол

«Ахмат» сыграл вничью с «Гонведом» в товарищеском матче

Футболисты грозненского "Ахмата" разошлись миром с венгерским "Гонведом" в контрольном матче на сборе в Турции.
Обновлено в 05:10
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Жилину» в товарищеском матче

«Крылья Советов» одержали победу над «Жилиной» в товарищеском матче на сборах в Дубае.
Обновлено в 06:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед», «Интер» и ЦСКА интересуются форвардом ПСВ

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему ПСВ Стевену Бергвейну.
Обновлено в 03:51
Футбол

«Ньюкасл» интересуется защитником «Ахмата»

Руководство «Ньюкасла» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, сообщает Dailymail.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол

Рабио направил жалобу на «ПСЖ» из-за перевода в дубль

Хавбек "ПСЖ" Адриен Рабио недоволен, что клуб отстранил его от первого состава команды, сообщает Get French Football News.
Обновлено в 01:20
Футбол

Де Брейне: «Если „Ливерпуль“ станет чемпионом, это будет заслуженно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне считает, что лидирующий в английской Премьер-Лиге «Ливерпуль» заслуживает стать чемпионом.
Обновлено в 04:12
Футбол

Пицци покинул пост наставника сборной Саудовской Аравии

Рулевой сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци покинул занимаемую должность.
Обновлено в 01:24
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Эктор Бельерин
Испанский футболист
Испанский футболист, фланговый защитник клуба «Арсенал» и национальной сборной Испании.
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