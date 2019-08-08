Футбол
«Арсенал» подпишет Давида Луиса и ТирниBookmaker-ratings.ru 03:29
«Арсенал» согласовал два перехода до закрытия трансферного окна. К команде присоединится защитник «Челси» Давид Луис и его коллега по амплуа из «Селтика» Киран Тирни. 32-летний бразилец обойдется «Арсеналу» в 8 миллионов фунтов и подпишет контракт на два года.
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Защитник «Селтика» и сборной Шотландии Тирни подпишет четырехлетний контракт с «Арсеналом»
Sport24.ruвчера в 17:57
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
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