Футбол

«Арсенал» подпишет Давида Луиса и ТирниBookmaker-ratings.ru 03:29

«Арсенал» согласовал два перехода до закрытия трансферного окна. К команде присоединится защитник «Челси» Давид Луис и его коллега по амплуа из «Селтика» Киран Тирни. 32-летний бразилец обойдется «Арсеналу» в 8 миллионов фунтов и подпишет контракт на два года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» близок к приобретению двух защитников

Sport.ru03:28

«Арсенал» договорился с «Бордо» о трансфере Косьельни за 5 млн евро

Sports.ru06 августа в 05:05

«Арсенал» договорился о покупке защитника «Селтика»

Спорт-Экспресс02:16

Защитник «Селтика» и сборной Шотландии Тирни подпишет четырехлетний контракт с «Арсеналом»

Sport24.ruвчера в 17:57

СМИ: «Арсенал» договорился о трансфере Тирни

Sportbox.RUвчера в 16:45

СМИ: «Арсенал» договорился о трансфере Тирни

Матч ТВвчера в 16:45

«Арсенал» близок к приобретению двух защитников

Чемпионат02:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
Происшествия

В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Хорватии отрицают избиение мигрантов на границе с Боснией

Накануне пограничная полиция БиГ сообщила, что ее сотрудники близ границы с Хорватией нашли 18 нелегальных мигрантов с различными травмами.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Из-за ДТП с автобусом под Новороссийском госпитализировали 44 человека

Обновлено вчера в 23:37
Политика

Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение

«В ходе внеочередного заседания парламент предложил ввести чрезвычайное положение на территории республики», — заявил сотрудник пресс-службы.
Обновлено в 07:17
Политика

Москва прокомментировала волнения в Киргизии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Москва рассматривает недавние события в Киргизии как внутреннее дело самой страны.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Супруга Валентина Гафта опровергла сообщения о смерти артиста

Обновлено в 07:17
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Экономика

Росстат сообщил о росте цен на хлеб

По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Общество

МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.
Обновлено в 07:24
Футбол

Форвард «Краснодара» Игнатьев намерен уйти из клуба

Обновлено в 06:54
Общество

В Тюмени разрешили провести пикет в поддержку московских протестов

Администрация Тюмени разрешила проведение в городе пикета в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 06:56
Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Космос

Выход американских астронавтов в космос отложен

Обновлено в 06:29
Экономика

Минпромторг готовит анонс нового электромобиля

О выпуске нового электромобиля на российском рынке будет объявлено в 2020 году.
Обновлено в 05:32
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

Обновлено в 04:53
Происшествия

В районе сгоревшего склада боеприпасов снова эвакуировали население

Для безопасности всех жителей попросили покинуть населенный пункт. 5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар.
Обновлено в 06:32
Общество

УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей

УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Общество

Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»

Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Финансы

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Происшествия

У сотрудников ФБК прошли обыски

Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Культура

Вручение «Эмми» пройдет без ведущего

Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина

Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронят в Торонто

Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Киран Тирни
Британский футболист
Шотландский футболист, защитник клуба «Селтик» и национальной сборной Шотландии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное