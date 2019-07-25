Футбол

«Арсенал» подписал контракт с футболистом «Сент-Этьена»Газета.Ru вчера в 13:21

Лондонский "Арсенал" приобрел защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба, сообщается на официальном сайте команды. По информации The Telegraph, английский клуб заплатил за 18-летнего игрока £27 млн (€ 30,16 млн). Отмечается, что Салиба присоединится к новой команде летом 2020 года.
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