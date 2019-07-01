«Арсенал» на своем официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с форвардом Габриэлем Мартинелли. В минувшем сезоне 18-летний бразилец забил шесть голов в 30 матчах за «Итуано» в чемпионате штата Паулиста и был признан лучшим новичком лиги.

«Арсенал» подписал контракт с 18-летним форвардом из Бразилии

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