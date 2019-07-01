Футбол

«Арсенал» подписал контракт с 18-летним форвардом из БразилииМатч ТВ 09:50

«Арсенал» на своем официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с форвардом Габриэлем Мартинелли. В минувшем сезоне 18-летний бразилец забил шесть голов в 30 матчах за «Итуано» в чемпионате штата Паулиста и был признан лучшим новичком лиги.
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«Арсенал» подписал 18-летнего форварда Мартинелли из 4-го бразильского дивизиона

Sports.ru11:14

«Арсенал» подписал лучшего новичка чемпионата Бразилии

Sport.ru10:59

«Арсенал» подписал контракт с 18-летним форвардом из Бразилии

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Лондонский «Арсенал» подписал 17-летнего бразильского форварда

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«Арсенал» подписал контракт с 17-летним бразильским нападающим

Чемпионат09:43

Новичок «Арсенала» Мартинелли: «Беру пример с Роналду»

Спорт-Экспресс10:09
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Обновлено в 10:51
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
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«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок

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Обновлено в 03:52
Политика

Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Авто

Названы трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

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Обновлено в 06:44
Происшествия

Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Обновлено в 21:05
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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Общество

Эксперты назвали города России с самым быстрым темпом роста зарплат

Эксперты указали, что из 23 городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).
Обновлено в 22:07
Авто

Появились тизеры нового Renault Duster

Внутри Duster обещает измениться больше - так фотошпионы заметили новый руль, мультимедийный комплекс CarPlay и Android Auto, обновленную переднюю панель и рестайлинговый "торпедо", который потеряет открытую нишу.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Политика

В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено в 21:38
Происшествия

Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено в 21:41
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 22:52
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 22:22
Политика

Киев согласился на обмен пленными в Донбассе

Украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено в 20:55
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено в 18:30
Финансы

Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубля

Оптимизм на рынке стих после обновления индексом S & P500 накануне исторического максимума на фоне торгового перемирия США и Китая.
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Рыбам придётся попотеть, а Весам отключить телефон

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Политика

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
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Наука

Российско-китайская экспедиция в Арктику запланирована на 2020 год

Летом 2020 года состоится совместная российско-китайская экспедиция в Арктику.
Обновлено в 20:09
Общество

На следующей неделе в центре Астрахани появятся новые туалеты. Но не простые

Именно поэтому сегодня депутаты в очередной раз собрались на заседании комитета по городскому хозяйству и благоустройству города, чтобы услышать ответ о сроках и месте установки новых общественных туалетов, которые одним своим появлением могли бы изменить имидж нашей Астрахани.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено в 21:15
Кино

Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон

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Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
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