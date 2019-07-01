Футбол
«Арсенал» подписал контракт с 18-летним форвардом из БразилииМатч ТВ 09:50
«Арсенал» на своем официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с форвардом Габриэлем Мартинелли. В минувшем сезоне 18-летний бразилец забил шесть голов в 30 матчах за «Итуано» в чемпионате штата Паулиста и был признан лучшим новичком лиги.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:21, Вашингтон
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Эксперты указали, что из 23 городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).
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Внутри Duster обещает измениться больше - так фотошпионы заметили новый руль, мультимедийный комплекс CarPlay и Android Auto, обновленную переднюю панель и рестайлинговый "торпедо", который потеряет открытую нишу.
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Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
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В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
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Обновлено в 21:38
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Кокорин отправился на реабилитацию
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Обновлено в 21:41
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С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
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Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 22:52
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Обновлено в 22:22
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Обновлено в 20:55
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Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубля
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По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
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