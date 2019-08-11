Футбол

«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛКоммерсантъ 09:19

Арсенал (Тула) — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Александр Ломовицкий
22′
Виктор Альварес
28′
46′
Оливье Тилль
Данила Емельянов
60′
Сильвестр Игбоун
Николай Гиоргобиани
Александр Ломовицкий
Сергей Ткачев
68′
70′
Каталин Карп
Игорь Горбатенко
Ламек Банда
85′
87′
Александр Пуцко
Ловро Бизяк
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Туле встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил Виктор Альварес (28).
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