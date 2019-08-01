Футбол

«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛКоммерсантъ 09:19

Арсенал (Тула) — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Александр Ломовицкий
22′
Виктор Альварес
28′
46′
Оливье Тилль
Данила Емельянов
60′
Сильвестр Игбоун
Николай Гиоргобиани
Александр Ломовицкий
Сергей Ткачев
68′
70′
Каталин Карп
Игорь Горбатенко
Ламек Банда
85′
87′
Александр Пуцко
Ловро Бизяк
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Туле встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил Виктор Альварес (28).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гол Альвареса принес «Арсеналу» победу над «Уфой» (видео)

Советский спорт08:51

Утвержден календарь матчей «Арсенала» до конца года

Тульские СМИ09:38

«Арсенал» отмазывается за «Нефтчи». У Тулы – вторая победа подряд

Спорт-Экспресс09:25

«Арсенал» одержал вторую победу подряд в РПЛ, обыграв «Уфу»

Чемпионат08:50

Виктор Альварес стал первым испанцем, забивавшим гол за «Арсенал»

Тульские новости11:45

Матч «Арсенал» – «Уфа» завершился со счетом 1:0

Тульские Известия09:14

Тульский «Арсенал» дома обыграл «Уфу»

Тульская служба новостей08:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Происшествия

На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

Обновлено в 11:43
Футбол

«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:36
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт

Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Эксперты оценили маневры российских военных спутников-инспекторов

Эксперты отмечают, что главное назначение экспериментов со спутниками-инспекторами — отработка военных технологий по воздействию на космические аппараты противника в случае войны или в угрожаемый период.
Обновлено 09 августа в 07:07
Армия и оружие

В ДНР сообщили об уничтожении украинского ударного беспилотника

Обновлено в 11:57
Политика

Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» купил 16-летнего хавбека «Монако» Ганнибала

О сумме сделки официально не сообщается, однако ранее уточнялось о 10 миллионах евро. 16-летний хавбек будет выступать в академии «МЮ».
Обновлено в 09:26
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина серьезно занялась йогой

5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина серьезно занялась йогой Лиза Галкина очаровала пользователей Сети.
Обновлено в 11:21
Интернет

Нейросеть научили превращать людей на фото в персонажей аниме

Разработчики из Южной Кореи придумали технологию для создания аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 09:55
Общество

Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве

Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Правозащитники разыскивают избившего девушку на митинге росгвардейца

Обновлено в 11:47
Религия

Мусульмане Ставрополья отмечают Курбан-байрам

Мусульман Ставрополья поздравил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.
Обновлено в 06:09
Здоровье

Названы последствия ежедневного употребления кофе

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией

Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Волгоградской области задержали сбежавших из психбольницы осужденных

Обновлено в 10:45
Здоровье

Эксперт разъяснил уровень радиационной угрозы в Северодвинске после ЧП на полигоне

Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.
Обновлено в 11:16
Политика

Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Космос

В Китае роботов-собак заставили перевозить людей и буксировать минивэн

Обновлено в 05:52
Финансы

Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам

Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Футбол

Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии

Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В Москве сотрудники Следственного комитета пришли с обыском к члену партии «Яблоко» Валерию Костенку

Сам Костенок, который является сотрудником штаба кандидата в Мосгордуму Кирилла Гончарова, сказал сайту "МБХ-Медиа", что прямо сейчас ломают дверь в его квартиру.
Обновлено в 08:04
Финансы

Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию

Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Водитель маршрутки в Ставрополе ударил пассажирку из-за трех рублей

Водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она заплатила за проезд на три рубля меньше, чем требовалось, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное