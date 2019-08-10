Футбол
«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛКоммерсантъ 09:19
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Туле встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил Виктор Альварес (28).
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У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
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Священник едва не убил ребенка во время крещения в Гатчине
Крещение годовалого ребенка в Гатчине Ленинградской области вызвало общественный резонанс.
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На трассе в Татарстане произошла утечка опасного вещества
В Татарстане на трассе М-7 "Волга" экстренным службам пришлось оцепить трассу и организовать объезд участка дороги из-за утечки опасного вещества тригонокса из автоцистерны.
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Хоккей
Овечкин и Шубская окрестили сына
Сын Овечкина Сергей родился 18 августа прошлого года, через несколько месяцев после того, как "Кэпиталз" выиграли Кубок Стэнли.
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Армия и оружие
В НАТО отказали Украине в поставках оружия
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
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Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
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Политика
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Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве
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Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
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Политика
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Обновлено вчера в 11:19