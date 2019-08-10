Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Туле встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил Виктор Альварес (28).

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