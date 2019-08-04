Футбол

«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 11:51

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Тамбовом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Саранске завершилась со счетом 1:0. Гол забил: Луценко (13).
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Гол Луценко принёс тульскому «Арсеналу» победу в матче с «Тамбовом»

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В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов

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Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

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