Футбол
«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 11:51
Тульский «Арсенал» одержал победу над «Тамбовом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Саранске завершилась со счетом 1:0. Гол забил: Луценко (13).
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