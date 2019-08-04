Футбол
«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛКоммерсантъ 11:51
Тульский «Арсенал» одержал победу над «Тамбовом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Саранске завершилась со счетом 1:0. Гол забил: Луценко (13).
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Обновлено в 16:16
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено в 15:51
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В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Футбол
Григорян: «Тамбов» не наиграл на поражение, но и на победу тоже
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Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
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Тайную свадьбу сына Усатовой провёл Ургант
Тайную свадьбу сына Усатовой провёл Ургант 67-летняя народная артистка России Нина Усатова, выкроив небольшой перерыв в съемках сериала "Невеста комдива" (где играет мать героя Максима Аверина), в обстановке повышенной секретности женила единственного сына Николая.
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Речь идёт фактически о попытках создать аналог российского боевого лазера (БЛ) «Пересвет», который в нашей стране уже поставлен на опытно-боевое дежурство.
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Пресс-служба "Спартака" показала, что осталось за кадром матча 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0).
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