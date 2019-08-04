Футбол

«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛКоммерсантъ 11:51

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Тамбовом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Саранске завершилась со счетом 1:0. Гол забил: Луценко (13).
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