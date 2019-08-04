Футбол
«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛКоммерсантъ 11:51
Тульский «Арсенал» одержал победу над «Тамбовом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Саранске завершилась со счетом 1:0. Гол забил: Луценко (13).
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Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
«Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.
Обновлено в 17:55
Футбол
Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»
С нетерпением жду следующих матчей, — написал футболист в своем Instagram.
Обновлено в 19:47
Общество
Гороскоп на 4 августа: Стрельцам не мешало бы встретиться с друзьями
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Политика
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в телеграмме.
Обновлено в 11:04
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире
По меньшей мере, 16 человек погибли и 21 получил ранения в результате крупного взрыва в окрестностях Каирского Института рака.
Обновлено в 20:03
Экономика
Экономика Сахалинской области может вырасти вдвое за десять лет
Темпы роста 6-7% в год обеспечат увеличение экономики Сахалинской области вдвое за десять лет, считает врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обновлено в 15:49
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Происшествия
Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе
Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено в 12:58
Экономика
Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго
Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
Обновлено в 20:38
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.
Обновлено в 19:01
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы
Обновлено в 17:20
Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце
Обновлено в 19:57
Армия и оружие
Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России
По их данным, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут отслеживать перемещения британского флота в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.
Обновлено в 18:43
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.
Обновлено в 19:15
Экономика
Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку
Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Обновлено в 19:29
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Украинские военные летчики провели учения над Черным морем
Морская авиация Украины провела в Черном море летно-тактические учения, сообщили в генштабе ВСУ.
Обновлено в 04:38
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы
В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии
В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43