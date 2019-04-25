Футбол
«Арсенал» победил «Спартак» в ТулеГазета.Ru вчера в 15:20
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
|6′
Игорь Горбатенко
|22′
Сергей Ткачев
|24′
Резиуан Мирзов
|37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
|46′
Сергей Ткачев
|57′
|59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
|59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
|60′
|75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
|90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
|90′+2′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
5
Мохаммед
21
Альварес
23
Горбатенко
7
Берхамов
70
Костадинов
14
Хагуш
17
Аджоев
19
Мирзов
98
Максименко
6
Дантас
56
Гапонов
14
Джикия
23
Комбаров
47
Зобнин
8
Глушаков
15
Глушенков
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Отличились у "оружейников" Эванс Кангва, Сергей Ткачев и Резиуан Мирзов.
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«Спартак» проиграл в Туле, потерпев самое крупное поражение в текущем чемпионате
ProstoProSportвчера в 15:21
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