Футбол

«Арсенал» победил «Спартак» в ТулеГазета.Ru 15:20

Арсенал (Тула) — Спартак
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
Игорь Горбатенко
22′
Сергей Ткачев
24′
Резиуан Мирзов
37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
46′
Сергей Ткачев
57′
59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
60′
75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
90′+2′
В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Отличились у "оружейников" Эванс Кангва, Сергей Ткачев и Резиуан Мирзов.
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