«Арсенал» победил «Спартак» в ТулеГазета.Ru 15:20

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Отличились у "оружейников" Эванс Кангва, Сергей Ткачев и Резиуан Мирзов.

Общество Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД предложили увеличить Новый законопроект о скидке в 70% за досрочную оплату штрафов ГИБДД готовит группа депутатов от ЛДПР, передает ИА "НСН".

Энергетика В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба» Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Политика Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.

Футбол Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Савченко сравнила Порошенко и Януковича Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.

Политика Власти США запретили въезд в страну главе правительства Чечни Американские власти запретили главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву въезд в США.

Шоу-бизнес Певицу МакSим перевели из реанимации Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.

Политика Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка Верховная рада Украины приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.

Происшествия В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.

Происшествия Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.

Религия Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день 26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.

Экономика Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.

Авто Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Космос Ученые планируют за год обнаружить до 10 слияний нейтронных звезд Исследователи планируют обнаружить за ближайший год 10 слияний нейтронных звезд, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Экономика Mail.Ru Group и «Яндекс» отчитались о росте выручки Выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 37,3 млрд руб.

Происшествия Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.

Гаджеты Microsoft повысила системные требования для Windows 10 Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Политика ПФР назвал условие получения пенсий для жителей Донбасса Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Музыка Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star 24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.

Политика Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.

Политика Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".