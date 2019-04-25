«Арсенал» победил «Спартак» в ТулеГазета.Ru 15:20

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Отличились у "оружейников" Эванс Кангва, Сергей Ткачев и Резиуан Мирзов.

Армия и оружие Пентагон назвал поставки С-400 Турции «стратегической уловкой» Москвы Ранее госсекретарь Майкл Помпео предупредил власти Турции о том, что после развертывания С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Армия и оружие Россия и Китай проведут военно-морские учения 13 кораблей и подводных лодок будут задействованы в совместных учениях ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМФ России «Морское взаимодействие — 2019».

Происшествия Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.

Политика Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.

Путешествия Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что средняя стоимость одного дня отдыха на полуострове в этом сезоне составит 2,8 тысячи рублей на человека.

Происшествия Карьера майора оборвалась на горнолыжном курорте Спецназовца судят за убийство из хулиганства В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) с участием присяжных начался процесс над бывшим майором спецгруппы антитеррористического центра ФСБ «Вымпел» Павлом Стерляговым, который обвиняется в покушении на убийство и в убийстве из хулиганских побуждений.

Политика Гордон назвал способ вернуть Крым Украине Гордон раскритиковал принятый в четверг закон о государственном языке и отметил, что нынешние власти делают все, чтобы "затянуть момент возвращения Крыма и Донбасса".

Авто Компания Subaru выпустила 4-миллионный автомобиль Японский автобрен выпустил юбилейный Subaru Outback на заводе Subaru of Indiana Automotive, который является единственным заводом компании за пределами Японии и начал работу в 1989 году.

Экономика Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4% Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Политика CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Происшествия В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.

Политика Украинский «Нафтогаз» признал свою беспомощность без российского газа Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании нет технической модели работы украинской газотранспортной системы после прекращения поставок российского газа через Украину.

Здоровье Медведев поручил премировать врачей за выявление рака В поручениях главы правительства Дмитрия Медведева, опубликованных 25 апреля на сайте кабинета министров, поставлена задача премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации.

Шоу-бизнес Татьяна Навка, Мария Кожевникова, Кристина Асмус и Марина Александрова на закрытии ММКФ Лучшим фильмом назвали «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова, награду за лучшую женскую роль вручили иранской актрисе Сохе Ниасти за роль в фильме «Моя жизнь на втором курсе», а за лучшую мужскую роль в фильме «Пустота» приз 41-го ММКФ получил финский актер Томми Корпела.

Политика В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

Происшествия Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.