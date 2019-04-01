Футбол

«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛЧемпионат вчера в 16:50

Под занавес матча, на 83-й минуте, нападающий Александр Ляказетт удвоил преимущество хозяев. «Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места в турнирной таблице Премьер-лиги на третье, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», у которых по 61 очку. «Ньюкасл» (35) остался на 14-й строчке.
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«Арсенал» — «Ньюкасл» — 2:0. Видеообзор матча 32-го тура АПЛ

Sport24.ru02:21

«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

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Экономика

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Политика

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
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Силовики проводят обыски в филиале «Россельхозбанка» в Дагестане

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Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
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США, Испания и Румыния обсудили «агрессию» России в Черном море

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Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в Пермском крае.
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Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
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