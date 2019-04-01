«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛЧемпионат вчера в 16:50

Под занавес матча, на 83-й минуте, нападающий Александр Ляказетт удвоил преимущество хозяев. «Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места в турнирной таблице Премьер-лиги на третье, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», у которых по 61 очку. «Ньюкасл» (35) остался на 14-й строчке.

«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

Политика Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Общество Кириллу Серебренникову продлили домашний арест Мещанский суд Москвы продлил до 4 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.

Армия и оружие Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии Пакистанская сторона заявила, что трое военнослужащих ее армии погибли и еще один пострадал в результате обстрела со стороны Индийских вооруженных сил, расположенных в спорном регионе Кашмир.

Экономика Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.

Политика Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.

Происшествия Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.

Экономика Россия и Китай начали укладку рельсов на жд мосту через Амур Строительные компании России и КНР перешли к укладке рельсов на мосту через Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО) в городской уезд Тунцзян (Китай, провинция Хэйлунцзян).

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Транспорт «Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.

Политика США, Испания и Румыния обсудили «агрессию» России в Черном море Заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем действия России в Черном море.

Экономика Орешкин сообщил о готовности дорожной карты развития туризма Минэкономразвития разработало дорожную карту развития туризма, включающую льготы для инвесторов в отрасль, введение электронных виз и другие меры, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин.

Происшествия При столкновении автобуса и грузовиков в Пермском крае погиб человек Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в Пермском крае.

Недвижимость Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Хоккей Кучеров стал самым результативным хоккеистом в НХЛ за последние 12 лет Сделав ассистентский хет-трик (три результативных передачи), нападающий «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 125 (39 + 86) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Происшествия ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.

Футбол Неймар попросил «ПСЖ» приобрести Коутиньо Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной.

Кино Актёр массовки показал фильмы и сериалы, где он появляется на секунду — видео Актёр Эдуардо Запата (в основном снимается в массовых сценах) опубликовал видео со своими появлениями на телевидении и в кино.

Здоровье Микробиологи назвали дельфинотерапию «разводом» и предложили запретить ее из-за риска передачи инфекций В разработанные министерством культуры РФ требования по содержанию и использованию животных необходимо внести запрет на дельфинотерапию, которая может навредить и человеку, и дельфину.