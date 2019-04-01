Футбол
«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛЧемпионат вчера в 16:50
Под занавес матча, на 83-й минуте, нападающий Александр Ляказетт удвоил преимущество хозяев. «Арсенал» набрал 63 очка и поднялся с пятого места в турнирной таблице Премьер-лиги на третье, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», у которых по 61 очку. «Ньюкасл» (35) остался на 14-й строчке.
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