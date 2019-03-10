Футбол
«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛРИА Новости 14:30
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Гранит Джака
|12′
Сократис Папастатопулос
|38′
|68′
Неманья Матич
Пьер-Эмерик Обамеянг
|69′
|71′
Диого Далот
Антони Марсьяль
|76′
Поль Погба
Месут Озил
Алекс Ивоби
|77′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Денис Суарес
|80′
|80′
Неманья Матич
Мэйсон Гринвуд
Александр Ляказетт
Эдвард Нкетиа
|86′
Сеад Колашинац
|90′
|47%
|Владение мячом
|53%
|75%
|Процент точных передач
|81%
|8
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|4
|5
|Сейвы вратарём
|1
|5
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|2
|14
|Отборы
|13
|12
|Фолы
|18
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
19
Лено
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
8
Рэмзи
17
Ивоби
34
Джака
31
Колашинац
49
Нкетиа
22
Суарес
1
Де Хеа
18
Янг
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
11
Марсьяль
17
Фред
54
Гринвуд
6
Погба
9
Лукаку
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑4‑2
Лондонский "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в Лондоне в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
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