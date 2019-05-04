Футбол

«Арсенал» победил «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом РоссииМосковский Комсомолец 14:02

Тульский "Арсенал" одержал победу над московским "Локомотивом" в матче чемпионата России по футболу со счетом 2:0. Таким образом сохранился 9-очковый отрыв санкт-петербургского "Зенита" от "Локомотива".
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«Арсенал» победил «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом России

Московский Комсомолец14:02

Гол, который сделал «Зенит» чемпионом: Гильерме гонялся за Джорджевичем в 30 метрах от ворот

Sports.ru15:14

Гия Григалава: «Дзюба должен благодарить Тулу. У него двойная радость»

Спорт-Экспресс15:22

Красивый гол Бакаева — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Локомотив»

Чемпионат15:16

«Локомотив» уступил «Арсеналу» в Туле и сделал «Зенит» чемпионом

Матч ТВ13:56

«Арсенал» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0

Тульские новости13:58

Авторитеты не верят в победу тульского «Арсенала» над «Локомотивом»

Молодой коммунарвчера в 06:44
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Футбол

Семак добился уникальных результатов в чемпионатах России по футболу

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак установил своеобразный рекорд в чемпионатах России по футболу.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено в 11:56
Политика

Посольство РФ в Минске направило запрос об аресте россиянина

Посольство России в Минске направило официальный запрос по поводу сообщения Комитета госбезопасности Белоруссии о задержании гражданина РФ.
Обновлено в 12:46
Политика

В Донецке получение российских паспортов вызвало ажиотаж

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке

Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке после встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 11:42
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Общество

Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Наука

Робот-динозавр показал, как первые птицы научились летать

Учёные создали робота, внешность и движения которого повторяют динозавра каудиптерикса, предка современных птиц.
Обновлено в 09:51
Политика

Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:48
Происшествия

Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации

Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 15:00
Здоровье

Арбидол вошёл в список самых неэффективных лекарственных препаратов

Как сообщают "Актуальные Новости", эксперты в области фармакологии составили список из 5 самых неэффективных лекарственных препаратов.
Обновлено в 09:53
Музыка

Небензя спел в ООН песни военных лет

Обновлено в 14:37
Политика

В Раде считают 19 мая неуместной датой для инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины, руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что проведение церемонии инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая будет неуместным.
Обновлено в 14:10
Футбол

Черевченко объяснил отсутствие Комбарова и Мирзова в игре с «Локо»

Обновлено в 14:45
Политика

МИД: Литва прибегает к «откровенно лживым» заявлениям о БелАЭС

С сожалением в очередной раз вынуждены констатировать, что литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мер по обеспечению ее безопасности, — сказал пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
Обновлено в 09:35
Футбол

«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Вердером»

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Бремене на стадионе «Везерштадион».
Обновлено в 14:58
Политика

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Общество

Актобе отказался от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27
Наука

Ученые установили, что у Древнего Болгара не было оборонительных стен

Древний Болгар, в 14 веке не имел оборонительных стен с башнями. Бывшая столица Волжской Булгарии, ограничивались валом и рвом.
Обновлено 02 мая в 02:59
Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста

Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Гаджеты

Samsung выпустит «идеальный» смартфон

Обновлено в 14:54
Технологии

Компания Philips придумала «умный» ремень против храпа

Справиться с храпом бывает очень непросто, как правило, чтобы перестать храпеть, достаточно сменить позу, чаще всегда люди храпят во время сна на спине, и чтобы перестать храпеть, нужно повернуться на бок, однако, спящий не знает, что он храпит, если, конечно, он не спит в «умном» поясе от Philips, который называется — Philips SleepSmart Snoring Relief Band.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа

Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

Отряды боевиков объединяются под командованием "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусры"*) на юге Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:03
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