Футбол
«Арсенал» победил «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом РоссииМосковский Комсомолец 14:02
Тульский "Арсенал" одержал победу над московским "Локомотивом" в матче чемпионата России по футболу со счетом 2:0. Таким образом сохранился 9-очковый отрыв санкт-петербургского "Зенита" от "Локомотива".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
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