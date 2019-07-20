Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:3.

Происшествия Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.

Происшествия Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.

Политика На Украине начались выборы в Верховную Раду Досрочные выборы в Верховную Раду были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.

Наука Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.

Футбол Валерий Карпин — журналистам: Вы сами видели судейство, вот и напишите Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин после матча со «Спартаком» (2:2) заявил, что его команда должны была одерживать победу.

Технологии FT: на тысячах мобильных телефонов установлено следящее ПО По данным FT, 54% людей, замеченных в домашнем насилии по отношению к близким, использовали шпионские программы для слежки.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Футбол В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.

Экономика Амстердаму надоели чужие данные В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).

Кино Не предел: Marvel рассказала о новых проектах на Comic-Con На конвенте Comic-Con президент студии Marvel Кевин Файги рассказал обо всех проектах четвертой кинематографической фазы и поделился планами на будущее.

Единоборства Олейник попал в больницу после боя с Харрисом Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).

Политика Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400 Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.

Единоборства Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.

Политика КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Происшествия Число пропавших из-за паводков в Иркутской области выросло до восьми Число пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области выросло до восьми человек.

Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.

Армия и оружие В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны Киева В самопровозглашённой Донецкой народной республике не зафиксировали нарушений перемирия со стороны Украины с момента вступления в силу бессрочного прекращения огня.

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Шоу-бизнес Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Гаджеты LG готовит новое семейство смартфонов M Series Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.