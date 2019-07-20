Футбол

«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ 11:30

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
22′
Сергей Ткачев
24′
Эванс Кангва
Александр Соболев
43′
Антон Зиньковский
Максим Канунников
46′
52′
Александру Тудорие
Пол Антон
Деян Радоньич
54′
55′
Эванс Кангва
Тарас Бурлак
56′
Срджан Мияйлович
59′
64′
Александру Тудорие
Евгений Луценко
71′
Эванс Кангва
Георгий Костадинов
Дмитрий Кабутов
72′
Александр Анюков
Антон Терехов
75′
83′
Евгений Луценко
90′+1′
Виктор Альварес
90′+2′
Максим Беляев
Александр Денисов
90′+5′
Сергей Ткачев
90′+6′
Гия Григалава
Александр Соболев
90′+6′
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:3.
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