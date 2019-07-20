Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛКоммерсантъ 11:30
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|22′
Сергей Ткачев
|24′
Эванс Кангва
Александр Соболев
|43′
Антон Зиньковский
Максим Канунников
|46′
|52′
Александру Тудорие
Пол Антон
Деян Радоньич
|54′
|55′
Эванс Кангва
Тарас Бурлак
|56′
Срджан Мияйлович
|59′
|64′
Александру Тудорие
Евгений Луценко
|71′
Эванс Кангва
Георгий Костадинов
Дмитрий Кабутов
|72′
Александр Анюков
Антон Терехов
|75′
|83′
Евгений Луценко
|90′+1′
Виктор Альварес
|90′+2′
Максим Беляев
Александр Денисов
|90′+5′
Сергей Ткачев
|90′+6′
Гия Григалава
Александр Соболев
|90′+6′
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
10
Терехов
50
Карпов
90
Бурлак
23
Комбаров
77
Кабутов
14
Гынсарь
20
Мияйлович
9
Радоньич
99
Канунников
7
Соболев
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
71
Денисов
21
Альварес
11
Ткачев
20
Чаушич
23
Горбатенко
48
Луценко
70
Костадинов
22
Лесовой
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:3.
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«Крылья Советов» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата России по футболу
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