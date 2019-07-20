Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:3.

Гаджеты Из компании Xiaomi начали уходить топ-менеджеры Из компании Xiaomi начали уходить топ-менеджеры, по крайне мере о таком намерении заявили сразу два представителя – глава отдела бренда Poco Джай Мани (Jai Mani) и международный директор по продуктам и маркетингу Xiaomi Донован Сунг (Donovan Sung).

Армия и оружие ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.

Политика В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).

Футбол Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.

Политика Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400 Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.

Армия и оружие В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.

Политика Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.

Политика Россия заявила о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17 17 июля, в пятую годовщину авиакатастрофы, в российском внешнеполитическом ведомстве высказались по поводу расследования инцидента: в официальном комментарии Министерства иностранных дел России говорится, что трагедия превратилась в инструмент нечистоплотной политической игры против РФ.

Гаджеты Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.

Шоу-бизнес Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.

Общество Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.

Происшествия Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Футбол Валерий Карпин: «Не сомневался, выпускать ли Гацкана» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.

Политика Британские власти рекомендовали своим судам обходить Ормузский пролив Британский кризисный комитет COBRA рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом.

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.

Происшествия Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.