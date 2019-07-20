В матче второго тура российской премьер-лиги тульский Арсенал в Самаре обыграл местные Крылья Советов 3:2. У победителей отличились Сергей Ткачев (22-я минута), Эванс Кангва (24) и Александру Тудорие (52). У проигравших забивали Александр Соболев (43) и Тарас Бурлак (56).

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Энергетика В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.

Футбол Скабеева посетила Мамаева и Кокорина в тюрьме Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, что посетила отбывающих наказание в исправительном учреждении в Белгородской области футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Происшествия SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.

Происшествия Хакеры взломали аккаунты Скотленд-Ярда Неизвестные пытались привлечь внимание к задержанному рэперу Digga D. Хакеры получили доступ к сайту и всем аккаунтам лондонской полиции.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Экономика Суд в Нидерландах отклонил жалобу Газпрома по спору с «Нафтогазом» Согласно представленной информации, апелляция по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов и Люксембурга была отклонена 8 и 19 июля.

Происшествия Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии «Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.

Общество Глава Иркутской области отчитался о ликвидации последствий паводка 99% пострадавших от паводка жителей Иркутской области получили положенные им выплаты. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко.

Космос «Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Футбол «Локомотив» и «Зенит» одержали победы в молодежном первенстве В матчах 2-го тура первенства молодежных составов клубов РПЛ «Локомотив» и «Зенит» одержали победы.

Происшествия Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Экономика Россиян предупредили о резком подорожании красной икры Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.

Спорт Саблистка Великая завоевала серебро ЧМ по фехтованию Ранее сообщалось, что Дмитрий Жеребченко завоевал бронзу ЧМ по фехтованию.

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Общество British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.

Экономика РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.