Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов»Свободная Пресса 13:41
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|2′
Лука Джорджевич
|9′
Анри Хагуш
|17′
Кирилл Комбаров
|24′
Михаил Левашов
Артур Нигматулин
Сергей Корниленко
|27′
Тарас Бурлак
|54′
|55′
Сергей Ткачев
Виталий Денисов
Павел Яковлев
|60′
|66′
Лука Джорджевич
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
|73′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
|74′
|79′
Игорь Горбатенко
Роман Шишкин
|80′
Александр Самедов
|82′
|86′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
|89′
Артур Нигматулин
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
15
Зотов
18
Рохель
90
Бурлак
91
Яковлев
19
Самедов
49
Шишкин
31
Ткачук
40
Тимофеев
99
Канунников
11
Шейдаев
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
14
Хагуш
23
Горбатенко
7
Берхамов
5
Мохаммед
78
Бакаев
18
Джорджевич
19
Мирзов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
В стартовом матче 21 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» в родных стенах уступили тульскому «Арсеналу». Команда Миодрага Божовича проиграла со счётом 1:0. Единственный гол в матче на свой счёт записал черногорский форвард «оружейников» Лука Джорджевич на 66-й минуте.
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Петр Портянский: Оружейники заслуженно взяли три непростых очка на выезде в Самаре
Тульские новости15:15
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