Футбол

«Арсенал» победил «Карабах» в заключительном туре группового этапа ЛЕ
РИА Новости
18:04

Лондонский "Арсенал" одержал победу над азербайджанским "Карабахом" в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча E, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу "канониров", в составе которых гол на 17-й минуте забил Александр Ляказетт.
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