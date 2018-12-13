Футбол

«Арсенал» победил «Карабах» в заключительном туре группового этапа ЛЕ
РИА Новости
вчера в 18:04

Арсенал — Карабах
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Александр Ляказетт
17′
61′
Мичел Мадера
Араз Абдуллаев
Александр Ляказетт
Зек Медли
63′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
72′
75′
Махир Мадатов
Дани Кинтана
82′
Гара Гараев
Месут Озил
Чарли Гилмор
83′
85′
Якуб Жезничак
Филип Озобич
Лондонский "Арсенал" одержал победу над азербайджанским "Карабахом" в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча E, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу "канониров", в составе которых гол на 17-й минуте забил Александр Ляказетт.
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