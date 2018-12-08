Футбол

«Арсенал» победил «Хаддерсфилд» благодаря голу Торрейры
Soccer.ru
11:57

"Арсенал" в матче 16-го тура АПЛ одержал непростую победу над "Хаддерсфилдом".
Soccer.ru11:57

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«Арсенал» вырвал победу в матче против «Хаддерсфилд Таун» в чемпионате Англии

Газета.Ru12:34

«Арсенал» одержал победу над «Хаддерсфилдом» в чемпионате Англии

РИА Новости12:13

«Арсенал» дома переиграл «Хаддерсфилд» в матче АПЛ благодаря голу в концовке

Чемпионат12:01

«Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд»

Спорт-Экспресс11:59

«Арсенал» в концовке матча вырвал победу у «Хаддерсфилда»

Советский спорт11:57

Гол Торрейры в концовке принёс «Арсеналу» победу над «Хаддерсфилдом» в матче 16-го тура АПЛ

RT на русском11:53

«Арсенал» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги 8 декабря 2018 года

LiveSport.ru06 декабря в 22:17
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
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Хаддерсфилд Таун
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Хаддерсфилд в графстве Уэст-Йоркшир. Победитель плей-офф Чемпионшипа сезона 2016/17. Начиная с сезона 2017/18 клуб выступает в Премьер-лиге.
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