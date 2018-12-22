Футбол

Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Бёрнли» в матче АПЛ
RT на русском
09:32

Арсенал — Бернли
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Пьер-Эмерик Обамеянг
14′
36′
Эшли Барнс
Начо Монреаль
Штефан Лихтштайнер
37′
Сократис Папастатопулос
41′
46′
Крис Вуд
Пьер-Эмерик Обамеянг
48′
Маттео Гендузи
59′
Мохамед Эль-Ненни
Лукас Торрейра
59′
60′
Бен Ми
60′
Джек Корк
63′
Эшли Барнс
77′
Эшли Барнс
Сэм Воукс
77′
Крис Вуд
Матей Выдра
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
78′
83′
Фил Бардсли
Мэттью Лоутон
Алекс Ивоби
90′+1′
90′+3′
Эшли Вествуд
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Бёрнли» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля. Победу «канонирам» принёс дубль Пьера-Эмерика Обамеянга и гол Алекса Ивоби.
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