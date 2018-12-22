Футбол

«Арсенал» победил «Бернли» благодаря дублю Обамеянга
Спорт-Экспресс
09:23

Арсенал — Бернли
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Пьер-Эмерик Обамеянг
14′
36′
Эшли Барнс
Начо Монреаль
Штефан Лихтштайнер
37′
Сократис Папастатопулос
41′
46′
Крис Вуд
Пьер-Эмерик Обамеянг
48′
Маттео Гендузи
59′
Мохамед Эль-Ненни
Лукас Торрейра
59′
60′
Бен Ми
60′
Джек Корк
63′
Эшли Барнс
77′
Эшли Барнс
Сэм Воукс
77′
Крис Вуд
Матей Выдра
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
78′
83′
Фил Бардсли
Мэттью Лоутон
Алекс Ивоби
90′+1′
90′+3′
Эшли Вествуд
"Арсенал" обыграл "Бернли" в матче 18-го тура чемпионата Англии (3:1). Дублем в составе "канониров" отметился нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. "Арсенал" набрал 37 очков и остался на пятом месте в турнирной таблице. "Бернли" с 12 баллами занимает 18 строчку.
Спорт-Экспресс09:23

Подробнее о событии

Дубль Обамейанга принес «Арсеналу» победу над «Бернли»

Матч ТВ09:23

Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» взять верх над «Бернли»

Советский спорт09:23

«Арсенал» победил «Бернли» благодаря дублю Обамеянга

Спорт-Экспресс09:23

Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Бёрнли» в матче Премьер-лиги

Чемпионат09:33

Дубль Обамеянга позволил «Арсеналу» обыграть «Бернли»

Soccer.ru09:23

Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Бернли» и вывел игрока в лидеры бомбардирской гонки АПЛ

Sport24.ru09:23

Обамеянг забил 12-й гол в сезоне и обогнал Салаха

Sports.ru08:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 14:29, Ашберн
Футбол

«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

"Кристал Пэлас" на выезде одержал волевую победу над "Манчестер Сити" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 12:19
Футбол

«Интер» упустил победу над «Кьево»

«Интер» сыграл вничью с «Кьево» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:53
Футбол

«Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за 3-е место на клубном ЧМ

Обновлено в 10:36
Футбол

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» решил выкупить полузащитника Аяза Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа.
Обновлено в 13:20
Футбол

Джоан Плаза стал новым главным тренером «Зенита»

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» досрочно расторг контракт с тренером Василием Карасевым.
Обновлено в 09:51
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
Футбол

Семеду восстановился от травмы и вошёл в заявку на матч с «Сельтой»

В состав вошёл восстановившийся от травмы защитник Нельсон Семеду.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол

Ди Франческо: «Роналду может самостоятельно решить исход встречи»

Криштиану может самостоятельно решить исход встречи.
Обновлено в 01:41
Футбол

Анчелотти: «Вопрос о чемпионе остается открытым»

Вопрос о чемпионе Италии остается открытым. И здесь дело не в набранных очках, а в том, что впереди еще долгий путь.
Обновлено в 13:59
Футбол

Эмери: «Монреаль получил мышечное повреждение»

Обновлено в 14:11
Футбол

Бенджамин Чилвел: Знали, что сможем поймать «Челси» на контратаке

Парни в атаке были просто великолепны. До гола мы усердно отрабатывали в обороне, знали, что сможем поймать соперника на контратаке.
Обновлено в 12:27
Футбол

Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит»

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заявил, что хочет покинуть клуб. 25-летний аргентинец признался, что хочет вернуться в сборную.
Обновлено в 08:47
Футбол

Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год

Обновлено в 07:06
Футбол

Хавбек «Динамо» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии»

Обновлено в 08:23
Футбол

Хави: «Прежняя сборная Испании выиграла бы у России в серии пенальти»

Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:26
ещё по теме
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габонский футболист
Габонский и французский футболист, нападающий футбольного клуба «Арсенал» и сборной Габона. Лучший футболист Африки 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное