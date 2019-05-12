«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и ОбамеянгомСоветский спорт 02:57

По информации Daily Mail, Арсенал ведет переговоры о продлении соглашений с нападающими Александром Ляказеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Переговоры с 27-летним французом и 29-летним габонцем должны начаться летом.

«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом

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