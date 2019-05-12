Футбол
«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и ОбамеянгомСоветский спорт 02:57
По информации Daily Mail, Арсенал ведет переговоры о продлении соглашений с нападающими Александром Ляказеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Переговоры с 27-летним французом и 29-летним габонцем должны начаться летом.
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Шоу-бизнес
Сергей Доренко знал о своем диагнозе
Обновлено в 04:59
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Хоккей
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Матч с "Красной машиной" ничего хорошего для Австрии не предвещал – уже на 13-й минуте счет был открыт, во втором периоде за 36 секунд россияне забросили вторую и третью шайбу, а в самом дебюте третьего отрезка игры австрийцев добили два гола с разницей в четыре минуты.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась наголо
27-летняя Дарья Мельникова побрилась наголо "Обнуление", — коротко подписала черно-белый ролик Дарья.
Обновлено в 08:40
Футбол
«Химки» переиграли «Тамбов» в матче ФНЛ
Обновлено в 09:03
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Транспорт
Между Петербургом и Кировском запустят новые экологичные автобусы
На маршруте между Петербургом и Кировском будут ходить новые автобусы на природном газе, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В убийстве помощника московского прокурора заподозрили его коллегу
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка
Обновлено в 08:55
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Экономика
Биткоин вновь подорожал, курс преодолел отметку в $ 7200
Как сообщают аналитики, мнение которых приводит eadaily.com, биткоин до начала лета продолжит расти, а потом его вновь ждёт падение: Для уверенного движения вверх стоимость биткоина должна пробить 100-недельную скользящую среднюю, которая сейчас проходит ниже отметки в 6 тысяч долларов, — рассуждает криптоаналитик, практикующий майнер Дмитрий Дузенко.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Политика
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах
Обновлено в 04:16
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести
Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Футбол
ФИФА может наложить трансферный запрет на «Валенсию» и «Вильярреал»
В течение следующих нескольких недель ФИФА завершит расследование возможных нарушений со стороны «Валенсии» и «Вильярреала».
Обновлено в 07:17
Происшествия
Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
Обновлено в 08:48
Политика
У администрации президента задержали проводящего голодовку майора
Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Музыка
Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей
Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Обновлено в 05:42
Экономика
Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO
Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
Обновлено вчера в 00:00
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Киеве неизвестные сожгли автомобиль главреда украинского телеканала
В Киеве, в ночь на 12 мая неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала ТВі Егорова.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Общество
Сицилийский городок предлагает дома за один евро
Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44