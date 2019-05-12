«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и ОбамеянгомСоветский спорт 02:57

По информации Daily Mail, Арсенал ведет переговоры о продлении соглашений с нападающими Александром Ляказеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Переговоры с 27-летним французом и 29-летним габонцем должны начаться летом.

«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Происшествия Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.

Хоккей Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.

Армия и оружие В Сирии трое детей погибли при минометном обстреле, сообщили СМИ "Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама", - передает телеканал Syria TV.

Происшествия Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил агентству «РИА Новости», что повторная судебно-медицинская экспертиза по поводу смерти журналиста и главного редактора радиостанции Сергея Доренко может занять как дни, так и недели.

Наука Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Армия и оружие В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.

Политика Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.

Хоккей Россия — Австрия 0:0 (1-й период) Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.

Путешествия Названы самые выгодные направления для путешествий летом В апреле эксперты онлайн-сервиса Tutu.ru проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

Шоу-бизнес Наталия Лесниковская переехала после развода с мужем После развода Наталия старается проводить больше времени с сыновьями, поэтому участвует максимум в двух проектах в год.

Экономика Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.

Транспорт МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.

Единоборства Поединок Коробова и Алима завершился вничью 25-летний Алим выиграл 18 поединков (11- досрочно), потерпел одно поражение и два боя свел вничью.