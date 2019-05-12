Футбол

«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и ОбамеянгомСоветский спорт 02:57

По информации Daily Mail, Арсенал ведет переговоры о продлении соглашений с нападающими Александром Ляказеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Переговоры с 27-летним французом и 29-летним габонцем должны начаться летом.
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СМИ: «Арсенал» собирается продлить контакты с Ляказеттом и Обамеянгом

REGNUM05:08

СМИ: «Арсенал» намерен продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом

РИА Новости02:30

СМИ: «Арсенал» решил продлить контракты с Лаказеттом и Обамейангом

Матч ТВ02:56

СМИ: «Арсенал» решил продлить контракты с Лаказеттом и Обамейангом

Sportbox.RU02:56

«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом

Советский спорт02:57

«Арсенал» предложит Ляказетту и Обамеянгу продлить контракты на улучшенных условиях

Бомбардир.ру03:06

СМИ: «Арсенал» хочет продлить контракты Обамеянга и Ляказетта

Спорт-Экспрессвчера в 21:59
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Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра

В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

В Сирии трое детей погибли при минометном обстреле, сообщили СМИ

"Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама", - передает телеканал Syria TV.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил агентству «РИА Новости», что повторная судебно-медицинская экспертиза по поводу смерти журналиста и главного редактора радиостанции Сергея Доренко может занять как дни, так и недели.
Обновлено в 05:06
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Армия и оружие

В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади

В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
Обновлено в 05:38
Политика

Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Спорт

У дзюдоиста во время боя из кимоно выпал телефон

Обновлено в 05:29
Хоккей

Россия — Австрия 0:0 (1-й период)

Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку «на брюхо» в Мьянме

Пассажирский самолет Embader ERJ-190LR совершил аварийную посадку «на брюхо» в международном аэропорту Мандалая (Мьянма).
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Обновлено в 06:01
Путешествия

Названы самые выгодные направления для путешествий летом

В апреле эксперты онлайн-сервиса Tutu.ru проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Обновлено вчера в 17:25
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Шоу-бизнес

Наталия Лесниковская переехала после развода с мужем

После развода Наталия старается проводить больше времени с сыновьями, поэтому участвует максимум в двух проектах в год.
Обновлено в 03:00
Спорт

Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады

Обновлено в 03:52
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено 10 мая в 12:47
Футбол

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут провести «золотой матч»

Между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" может быть проведен "золотой матч", который определит чемпиона.
Обновлено в 05:50
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП

В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Музыка

Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Обновлено вчера в 09:32
Единоборства

Поединок Коробова и Алима завершился вничью

25-летний Алим выиграл 18 поединков (11- досрочно), потерпел одно поражение и два боя свел вничью.
Обновлено в 00:45
Политика

В МИД России выразили надежду на укрепление партнёрства с ЮАР

В МИД России прокомментировали выборы в состав Нацассамблеи ЮАР, отметив, что российская сторона твёрдо настроена на развитие стратегического партнёрства с африканской республикой.
Обновлено в 05:18
Спорт

Российские «пляжницы» выиграли этап Мирового тура во Вьетнаме

Обновлено в 04:59
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