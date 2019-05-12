Футбол
«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и ОбамеянгомСоветский спорт 02:57
По информации Daily Mail, Арсенал ведет переговоры о продлении соглашений с нападающими Александром Ляказеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Переговоры с 27-летним французом и 29-летним габонцем должны начаться летом.
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Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра
В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
В Сирии трое детей погибли при минометном обстреле, сообщили СМИ
"Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама", - передает телеканал Syria TV.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Гендиректор «Говорит Москва» сообщил о сроках экспертизы тела Доренко
Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил агентству «РИА Новости», что повторная судебно-медицинская экспертиза по поводу смерти журналиста и главного редактора радиостанции Сергея Доренко может занять как дни, так и недели.
Обновлено в 05:06
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади
В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
Обновлено в 05:38
Политика
Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Спорт
У дзюдоиста во время боя из кимоно выпал телефон
Обновлено в 05:29
Хоккей
Россия — Австрия 0:0 (1-й период)
Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку «на брюхо» в Мьянме
Пассажирский самолет Embader ERJ-190LR совершил аварийную посадку «на брюхо» в международном аэропорту Мандалая (Мьянма).
Обновлено в 05:26
Путешествия
Названы самые выгодные направления для путешествий летом
В апреле эксперты онлайн-сервиса Tutu.ru проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Обновлено вчера в 17:25
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Наталия Лесниковская переехала после развода с мужем
После развода Наталия старается проводить больше времени с сыновьями, поэтому участвует максимум в двух проектах в год.
Обновлено в 03:00
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено 10 мая в 12:47
Футбол
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут провести «золотой матч»
Между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" может быть проведен "золотой матч", который определит чемпиона.
Обновлено в 05:50
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП
В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Музыка
Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено вчера в 09:32
Единоборства
Поединок Коробова и Алима завершился вничью
25-летний Алим выиграл 18 поединков (11- досрочно), потерпел одно поражение и два боя свел вничью.
Обновлено в 00:45
Политика
В МИД России выразили надежду на укрепление партнёрства с ЮАР
В МИД России прокомментировали выборы в состав Нацассамблеи ЮАР, отметив, что российская сторона твёрдо настроена на развитие стратегического партнёрства с африканской республикой.
Обновлено в 05:18
Спорт
Российские «пляжницы» выиграли этап Мирового тура во Вьетнаме
Обновлено в 04:59