Футбол

«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и ОбамеянгомСоветский спорт 02:57

По информации Daily Mail, Арсенал ведет переговоры о продлении соглашений с нападающими Александром Ляказеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Переговоры с 27-летним французом и 29-летним габонцем должны начаться летом.
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«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом

Советский спорт02:57

СМИ: «Арсенал» решил продлить контракты с Лаказеттом и Обамейангом

Матч ТВ02:56

СМИ: «Арсенал» решил продлить контракты с Лаказеттом и Обамейангом

Sportbox.RU02:56

СМИ: «Арсенал» намерен продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом

РИА Новости02:30

«Арсенал» предложит Ляказетту и Обамеянгу продлить контракты на улучшенных условиях

Бомбардир.ру03:06

СМИ: «Арсенал» хочет продлить контракты Обамеянга и Ляказетта

Спорт-Экспрессвчера в 21:59
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В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
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Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
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Россия сыграет с Австрией на ЧМ по хоккею в Словакии

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Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

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Дополнительные исследования причин смерти журналиста Сергея Доренко могут занять около недели

Дополнительные исследования причин смерти журналиста Сергея Доренко могут занять около недели.
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Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
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Происшествия

В Малайзии пропало пассажирское судно

Пассажирское судно с людьми на борту, следовавшее по реке в центре малазийского штата Саравак, пропало, предположительно, перевернулось.
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Легковушка влетела в мусоровоз на перекрестке в Кемерове

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