Футбол
«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и ОбамеянгомСоветский спорт 02:57
По информации Daily Mail, Арсенал ведет переговоры о продлении соглашений с нападающими Александром Ляказеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Переговоры с 27-летним французом и 29-летним габонцем должны начаться летом.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Здоровье
Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет
Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
Обновлено в 04:33
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Футбол
Каррера просил убрать Глушакова из «Спартака»
Каррера просил: "Отдайте Глушакова в аренду или уберите его, потому что у нас не получается".
Обновлено в 03:20
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП
В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей
Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Обновлено в 04:33
Хоккей
Россия сыграет с Австрией на ЧМ по хоккею в Словакии
Сборная России сыграет второй матч чемпионата мира по хоккею против команды Австрии. Турнир стартовал в Словакии в пятницу, 10 мая.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Дополнительные исследования причин смерти журналиста Сергея Доренко могут занять около недели
Дополнительные исследования причин смерти журналиста Сергея Доренко могут занять около недели.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»
Обновлено вчера в 17:41
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Хоккей
«Сент-Луис» Тарасенко проиграл первый полуфинальный матч «Сан-Хосе»
Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Малайзии пропало пассажирское судно
Пассажирское судно с людьми на борту, следовавшее по реке в центре малазийского штата Саравак, пропало, предположительно, перевернулось.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме
Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником.
Обновлено вчера в 17:15
Гаджеты
Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС
Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено вчера в 10:59
Музыка
Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
Обновлено вчера в 05:10
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Футбол
«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками
Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Легковушка влетела в мусоровоз на перекрестке в Кемерове
В Кемерове легковой автомобиль влетел в мусоровоз. ДТП произошло на одном из перекрестков.
Обновлено в 00:36
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Здоровье
Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах россиян
Обновлено вчера в 01:22
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено 09 мая в 21:58
Происшествия
Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи
Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала на пол во время приседаний
В рамках телешоу «Звезды сошлись» на НТВ бывшая балерина Анастасия Волочкова не удержала равновесие и упала прямо на пол при осуществлении приседаний с подскоками.
Обновлено в 04:15
Политика
Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель
Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель».
Обновлено в 03:05