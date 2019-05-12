Футбол

«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и ОбамеянгомСоветский спорт 02:57

По информации Daily Mail, Арсенал ведет переговоры о продлении соглашений с нападающими Александром Ляказеттом и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Переговоры с 27-летним французом и 29-летним габонцем должны начаться летом.
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«Арсенал» планирует продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом

Советский спорт02:57

СМИ: «Арсенал» решил продлить контракты с Лаказеттом и Обамейангом

Матч ТВ02:56

СМИ: «Арсенал» намерен продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом

РИА Новости02:30

СМИ: «Арсенал» решил продлить контракты с Лаказеттом и Обамейангом

Sportbox.RU02:56

СМИ: «Арсенал» хочет продлить контракты Обамеянга и Ляказетта

Спорт-Экспрессвчера в 21:59
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Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика

В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире

Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Происшествия

Власти Шри-Ланки арестовали исламского богослова за связи с организатором взрывов

Власти Шри-Ланки арестовали известного в стране исламского богослова за тесные контакты с главарем группы террористов и организаторов взрывов на острове, унесших жизни сотен человек.
Обновлено в 02:06
Общество

Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро

Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рухнула на пол во время приседания

Анастасия Волочкова потеряла равновесие и рухнула на пол во время приседания с подскоками.
Обновлено в 02:46
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
Общество

Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%

«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Культура

Актриса сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась от рака

Российскому зрителю Пегги Липтон знакома по культовому сериалу "Твин Пикс", в котором сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс.
Обновлено в 01:38
Политика

Столкновения демонстрантов с полицией произошли в столице Албании

Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Обновлено вчера в 21:39
Общество

В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

Обновлено в 00:07
Наука

Самый скоростной поезд в мире создали в Японии

Новый поезд Alfa-X для линий Синкансэн был представлен в Японии в минувший четверг, сообщили в издании «Иомиури».
Обновлено вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

Известный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко приняли решение не отдавать своего сына Сашу в школу.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского

Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
Обновлено вчера в 20:11
Музыка

Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении

Обновлено вчера в 05:10
Футбол

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом

Обновлено вчера в 12:35
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

В Малайзии пропало пассажирское судно

Пассажирское судно с людьми на борту, следовавшее по реке в центре малазийского штата Саравак, пропало и, предположительно, перевернулось.
Обновлено в 01:51
Общество

Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал из-за пожара в апреле.
Обновлено вчера в 18:55
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия

В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи

В Сети появилось видео спасения дельфина, который случайно заплыл в реку. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 01:13
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