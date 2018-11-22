Футбол

«Арсенал» заинтересовался полузащитником дортмундской «Боруссии»
Soccer.ru
вчера в 22:07

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль оказался в сфере интересов "Арсенала". Как информирует источник, на трансфере 23-летнего игрока настаивает глава скаутинговой службы лондонцев Свен Мислинтат, ранее работавший скаутом в "Боруссии".
Soccer.ruвчера в 22:07

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Лондонский «Арсенал» рассматривает покупку Вайгля в январе

Матч ТВвчера в 23:33

Лондонский «Арсенал» рассматривает покупку Вайгля в январе

Sportbox.RUвчера в 23:33

«Арсенал» заинтересовался полузащитником дортмундской «Боруссии»

Soccer.ruвчера в 22:07

«Арсенал» планирует подписать в январе полузащитника «Боруссии» Вайгля

Sport24.ruвчера в 21:20

«Арсенал» в январе хочу купить полузащитника «Боруссии» Вайгля

Бомбардир.рувчера в 23:41

«Арсенал» планирует подписать хавбека «Боруссии» Вайгля зимой

Sports.ruвчера в 20:42
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Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций

Обновлено вчера в 20:31
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Московское «Динамо» проиграло «Перудже» в волейбольной Лиге чемпионов

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Арсен Венгер: «Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира»

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Футбольный матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в Красноярске

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Тренер сборной Египта сказал, когда Салах уйдет из «Ливерпуля»

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре заявил, что нападающий национальной команды Мохамед Салах уйдет из "Ливерпуля", если не завоюет трофеи в составе английской команды.
Обновлено вчера в 21:10
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«Зенит» проиграл «Тренто» в Кубке Европы

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Хосеп Гвардиола: «Я стал лучше в „Манчестер Сити“»

Обновлено в 00:38
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«Манчестер Юнайтед» хочет увеличить зарплату Рэшфорду в два раза

Обновлено в 00:00
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Ривалдо: «Продажа Неймара была неправильным решением „Барселоны“»

Экс-футболист каталонской "Барселоны" Ривалдо считает, что продажа Неймара была неправильным решением со стороны "сине-гранатовых".
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Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
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Государственный прокурор Копенгагена отклонил апелляцию Никласа Бендтнера о заключении его под стражу на 50 дней.
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Козлов вернулся в общую группу «Динамо» в преддверии матча с «Енисеем»

Как сообщает пресс-служба клуба, в общую группу москвичей вернулся защитник Алексей Козлов.
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Защитник «Витесса» мечтает о сборной России

Защитник нидерландского "Витесса" Вячеслав Караваев рассказал о мечте дебютировать за сборную России по футболу, передает "Советский спорт".
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Калининградская область выделила «Балтике» 167 млн рублей

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что клубу выделят из бюджета 167 млн рублей.
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Кущенко: классическое противостояние ЦСКА и «Жальгириса» в Евролиге вернулось

Классическое противостояние московского ЦСКА и литовского "Жальгириса" в Евролиге стало таким, каким было раньше, и даже вышло на новый уровень.
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Юлиан Вайгль
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Боруссия» Дортмунд.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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