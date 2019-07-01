Футбол
«Арсенал» ожидает аншлаг на матче с «Нефтчи» в Лиге ЕвропыТАСС 23 июля в 07:44
Тульский "Арсенал" ожидает полные трибуны на домашнем матче в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского "Нефтчи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
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До еврокубков тульский «Арсенал» и «Нефтчи» не встречались никогда прежде
Тульские новости23 июля в 15:42
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Гаджеты
BQ выпустила телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE
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Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
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Армия и оружие
Иран произвел запуск баллистической ракеты
Обновлено в 20:54
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
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В Подмосковье несовершеннолетняя девушка выпала из окна квартиры
Из окна квартиры на четвертом этаже новостройки в подмосковной Ивантеевке выпала несовершеннолетняя девушка.
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Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
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Баскетбол
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Центровой Тако Фалл подписал контракт с «Бостоном», сообщает официальный сайт «Селтикс». Также клуб подписал защитника Джавонте Грина.
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Политика
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У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
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Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Общество
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля.
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Умер народный артист России Анатолий Торопов
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Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Финансы
Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%
Российские кредитные организации выдали населению в I полугодии 2019 года 4,23 трлн рублей кредитов, что на 11% больше, чем в январе - июне 2018 года (3,80 трлн рублей).
Обновлено в 04:05
Общество
Пять знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха
Астрологи составили счастливый гороскоп. В него попали только пять знаков Зодиака, но повезет им по-крупному.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги
Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка.
Обновлено в 12:08
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено в 20:35
Футбол
Виллиан продлит контракт с «Челси»
Полузащитник «Челси» Виллиан подпишет новый контракт с клубом, сообщает London Evening Standard.
Обновлено в 20:56
Общество
В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении количества дополнительных баллов ЕГЭ за особые заслуги в учёбе.
Обновлено в 07:48
Кино
Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино
Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков не планирует в ближайшее время возвращаться к съемкам в фильмах.
Обновлено в 13:01
Авто
Наиболее быстрые трехместные автомобили
Обновлено в 21:30
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Политика
Состояние украинских кораблей в Крыму признали «полуобморочным»
Белик добавил, что большая часть украинских кораблей находится «в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника».
Обновлено в 21:11
Армия и оружие
Завершен первый этап поставок систем С-400 Турции
Транспортные самолеты совершили около тридцати полетов из России в Турцию. Категорически против сделки выступают США.
Обновлено в 09:30
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 16:17