Футбол
«Арсенал» ожидает аншлаг на матче с «Нефтчи» в Лиге ЕвропыТАСС 23 июля в 07:44
Тульский "Арсенал" ожидает полные трибуны на домашнем матче в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского "Нефтчи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
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До еврокубков тульский «Арсенал» и «Нефтчи» не встречались никогда прежде
Тульские новости23 июля в 15:42
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
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Обновлено вчера в 14:31
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В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
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Обновлено в 14:32
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ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
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Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
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Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
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Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Футбол
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Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.
Обновлено в 14:57
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Украинский боевик карательного батальона «Азов» Никита Макеев объяснил, зачем напал на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 18:14
Футбол
Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Малкома
Немецкий клуб включился в борьбу за 22-летнего бразильца, который не смог стать основным игроком каталонского клуба.
Обновлено в 14:35
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На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в Приамурье, где несколько районов подтопило из-за дождевого паводка, сообщает областной главк МЧС.
Обновлено в 17:24
Политика
Уголовное дело и обыски у оппозиции, по некоторым данным, связаны с призывами к уличным протестам
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Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
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Экс-супруге Андрея Аршавина поклонник подарил кольцо с бриллиантами
Алиса Аршавина – бывшая супруга знаменитого футболиста, не унывает после развода.
Обновлено в 15:19
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Imagine Dragons представили анимационный клип на песню Birds
Imagine Dragons представили уже пятое видео с альбома Origins, вышедшего чуть больше полугода назад.
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Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
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Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за год
Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля.
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