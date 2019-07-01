Футбол
«Арсенал» ожидает аншлаг на матче с «Нефтчи» в Лиге ЕвропыТАСС 23 июля в 07:44
Тульский "Арсенал" ожидает полные трибуны на домашнем матче в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского "Нефтчи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
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