Футбол
«Арсенал» ожидает аншлаг на матче с «Нефтчи» в Лиге ЕвропыТАСС 23 июля в 07:44
Тульский "Арсенал" ожидает полные трибуны на домашнем матче в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского "Нефтчи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
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До еврокубков тульский «Арсенал» и «Нефтчи» не встречались никогда прежде
Тульские новости23 июля в 15:42
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:20, Ашберн
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