Футбол
«Арсенал» отпустит Косьельни в «Бордо»Sport.ru вчера в 07:00
По данным источника, команда Унаи Эмери согласовала продажу игрока за 5 миллионов фунтов. Игрок должен сегодня пройти медобследование в "Бордо". На игрока также претендовали другие французские клубы, среди которых упоминали "Лион" и "Ренн".
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