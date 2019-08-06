Футбол

«Арсенал» отпустит Косьельни в «Бордо»Sport.ru вчера в 07:00

По данным источника, команда Унаи Эмери согласовала продажу игрока за 5 миллионов фунтов. Игрок должен сегодня пройти медобследование в "Бордо". На игрока также претендовали другие французские клубы, среди которых упоминали "Лион" и "Ренн".
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