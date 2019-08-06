Футбол
«Арсенал» отпустил Косьельни в «Бордо»Спорт-Экспресс вчера в 09:55
Ранее сообщалось, что на этой неделе 33-летний француз прилетит во Францию для прохождения медобследования. Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей и забил 3 гола.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Армия и оружие
Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады
Обновлено вчера в 12:46
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 45-ваттную зарядку
Xiaomi планирует начать производство новой модели смартфонов.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Министр культуры России Владимир Мединский провел для американского кинорежиссера Квентина Тарантино экскурсию по Московскому Кремлю.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
СК сообщил о пропаже двух девочек в Приамурье
Две девочки 10 и 14 лет ушли во вторник из дома в городе Свободный Приамурья, их местонахождение до сих пор неизвестно, по факту их исчезновения возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Амурской области.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Минобороны провело разведку над горевшим складом под Ачинском
Самолёт Ил-76 Минобороны России провёл разведку над территорией горевшего склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
Обновлено в 00:14
Космос
Ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17 стартовала в США
С мыса Канаверал был произведен старт ракеты Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17. Трансляцию запуска ведет сайт SpaceX.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол
«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионов
Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между «Краснодаром» и португальским «Порту» распространяются перекупщиками с повышением цены почти в семь раз.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области
В иномарке находились двое взрослых и трое детей.
Обновлено в 00:50
Общество
Доля закредитованных россиян упала до 51%
Доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, к июлю 2019 года снизилась до 51% после 2 лет «кредитного бума», сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине
США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено вчера в 12:14
Интернет
Twitter использовала личные данные пользователей без разрешения
Twitter мог передавать личные данные пользователей своим партнерам без разрешения в тех случаях, если пользователи площадки смотрели с мобильного телефона рекламу какого-либо стороннего приложения, после чего устанавливали на свое устройство.
Обновлено вчера в 23:08
Хоккей
Олимпийская сборная России по хоккею уступила «Сочи»
Олимпийская сборная России по хоккею проиграла "Сочи" на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
Обновлено вчера в 15:09
Технологии
Рекрутеры заявили о снижении спроса на кассиров из-за их замены роботами
С другой стороны, падение спроса на труд кассиров в сегментах ретейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания.
Обновлено в 00:30
Экономика
Резкое снижение рабочей силы фиксируют в России
Число экономически активных граждан упало на 0,8 млн человек Исследователи РАНХиГС зафиксировали резкое снижение численности рабочей силы в России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено вчера в 08:55
Политика
«Дождь»: Фонды, связанные с властью, спонсируют кампании лояльных самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму
Ряд фондов, которые спонсируют провластных кандидатов, ранее давали деньги губернаторам Забайкалья Александру Осипову и Астраханской области Игорю Бабушкину.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
Район в Алеппо восстанавливают за счет продукции с местного завода
Обновлено вчера в 22:19
Авто
Эксперты проверили на безопасность новый Toyota RAV4
Самое пристальное внимание, само собой, было уделено совсем новому Toyota RAV4, который по итогам всех проведенных краш-тестов (включая лобовые столкновения с разной степенью перекрытия) получил высшую оценку за безопасность.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
В МИД России отреагировали на сообщения об отставке посла США
Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов экономии при покупке лекарств
Мясников отмечает доктор, что нередко фармацевт может продать серьезное лекарство в погоне за выручкой, либо под давлением не доверяющего врачу покупателя.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
На территории села в Ингушетии введен режим КТО
Обновлено в 00:41
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено вчера в 12:12