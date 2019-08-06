Футбол

«Арсенал» отпустил Косьельни в «Бордо»Спорт-Экспресс 09:55

Ранее сообщалось, что на этой неделе 33-летний француз прилетит во Францию для прохождения медобследования. Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей и забил 3 гола.
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