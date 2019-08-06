Футбол
«Арсенал» отпустил Косьельни в «Бордо»Спорт-Экспресс 09:55
Ранее сообщалось, что на этой неделе 33-летний француз прилетит во Францию для прохождения медобследования. Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей и забил 3 гола.
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Космос
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Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное.
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Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
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Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
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