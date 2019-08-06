Футбол
«Арсенал» отпускает Косельни в «Бордо»Евро-футбол.ру 04:01
"Канониры" уже дали согласие на переход игрока. Косельни выступает за лондонцев с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей и забил 3 мяча.
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Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено в 17:25
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье
На Филиппинах разразилась эпидемия лихорадки Денге
Министерство здравоохранения Филиппин объявило о наличии в стране эпидемии лихорадки Денге.
Обновлено в 11:25
Футбол
Роман Шаронов: «Вижу, что меня пытаются столкнуть с Бердыевым лбами»
Тренер «Рубина» Роман Шаронов в эфире YouTube-канала «КраСава» рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру казанского клуба Курбану Бердыеву.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске
По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.
Обновлено в 08:57
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции
Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Космос
Открытие математиков из России поможет раскрыть тайны рождения галактик
Отечественные астрофизики и математики создали систему уравнений, которые реалистично описывают то, как гигантские облака газа могут превращаться в отдельные звезды или целые галактики.
Обновлено в 11:17
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам»
Российская рок-группа «Мумий Тролль» записала саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено в 19:57
Транспорт
В Москве построят почти 80 станций метро до конца 2027 года
Порядка 80 станций метро построят в Москве до конца 2027 года.
Обновлено в 10:58
Авто
Эксперты проверили новый Toyota RAV4 на безопасность
Обновлено в 14:04
Культура
Умерла нобелевский лауреат Тони Моррисон
Обновлено в 11:07
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» тестирует скрытие лайков под публикациями
Соцсеть «ВКонтакте» тестирует скрытие лайков под публикациями в ленте новостей некоторых пользователей.
Обновлено в 15:45
Здоровье
В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов
Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
Обновлено в 03:35
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Интернет
Microsoft заявила об атаках со стороны российских хакеров
Сегодня Microsoft опубликовала заявление, в котором говорится, что хакеры Fancy Bear, обвиняемые в работе на правительство России, использовали принтеры, устройства, Интернет вещей и другие устройства для проникновения в компьютерные сети.
Обновлено в 11:43
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса
Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.
Обновлено в 10:27
Транспорт
Автовладельцы получат уведомления ГИБДД об отсутствии страховки, а потом и штрафы
Пока водителям вместо штрафа за нарушение отправляют письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку.
Обновлено в 18:09
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Общество
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Оказалось, что его стоимость может достигать €30 млн, а картина является работой Рембрандта.
Обновлено в 20:15
Политика
Китай пообещал ответные меры в случае размещения ракет США в Азии
В МИД Китая заверили, что примут ответные сдерживающие меры, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 04:45
Политика
Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne)
Вашингтон в свою очередь каждый день подливает все больше масла в огонь и недавно незаконно ввел новые санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (он, наверное, является наиболее компетентным переговорщиком, который бы смог остановить эскалацию), чтобы помешать его поездкам.
Обновлено в 18:00