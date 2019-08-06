Футбол

«Арсенал» отпускает Косельни в «Бордо»Евро-футбол.ру 04:01

"Канониры" уже дали согласие на переход игрока. Косельни выступает за лондонцев с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей и забил 3 мяча.
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