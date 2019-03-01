Футбол
«Арсенал» организует для болельщиков чартер в Грозный на матч с ЦСКАРИА Новости вчера в 15:34
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Футбольный клуб "Арсенал" организует для своих болельщиков чартерный авиарейс из Москвы в Грозный на матч 18-го тура чемпионата России с московским ЦСКА и обратно, сообщается на официальном сайте тульской команды.
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В Туле за авиабилетами в Грозный собрались больше 100 фанатов «Арсенала»
Тульская служба новостей01:36
На матч «Арсенала» фанатам предоставят бесплатный чартерный рейс в Грозный
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