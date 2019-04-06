«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»Советский спорт 08:00

Арсенал опубликовал в твиттере фотографию из раздевалки после матча 25-го тура со Спартаком (3:0) на стадионе Арсенал в Туле. Один город одна команда, говорится в подписи к фото, на которой изображены игроки в компании губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

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