Футбол
«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»Советский спорт 08:00
Арсенал опубликовал в твиттере фотографию из раздевалки после матча 25-го тура со Спартаком (3:0) на стадионе Арсенал в Туле. Один город одна команда, говорится в подписи к фото, на которой изображены игроки в компании губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:14, Ашберн
Политика
Посольство России назвало приговор Бутиной вопиющим беззаконием
В посольстве России в США прокомментировали решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 13:50
Политика
Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки
Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Энергетика
Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба»
Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».
Обновлено в 12:30
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Политика
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
Обновлено в 13:40
Футбол
Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
В объятиях Железного человека: Кайли Дженнер примерила образ Капитана Марвел
Кайли примерила наряд Капитана Марвел, а её возлюбленный решил побыть в образе Железного человека.
Обновлено в 11:00
Политика
Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:13
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
В 37 лет умерла звезда сериала «Мост»
Обновлено в 05:27
Авто
Уникальный Chevrolet Corvette выставили на продажу на eBay
В спорткаре выполненным в кузове шутинг-брейк использовались оригинальные запчасти, а в его разработке принимали участие представители таких фирм как California Glass Bending и Bud’s Garage, Выставленный на продажу Chevrolet Corvette имеет 15-дюймовые колесные диски, топливный бак от Camaro, а также салон с отделкой тканью и винилом.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Обновлено в 11:08
Авто
Suzuki представил новое поколение грузовика Carry
Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Футбол
Луис Суарес: «Сейчас каждый игрок хочет перейти в „Ливерпуль“, раньше все было по-другому»
Обновлено в 12:01
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Политика
Россия приветствует призыв Трампа к отказу от ядерного оружия
Москва приветствует призыв американского президента Дональда Трампа в адрес РФ, США и КНР полностью отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Москве задержали открывшего стрельбу из машины мужчину
В Москве полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из автомобиля на западе города.
Обновлено в 13:56
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 04:14
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
США прокомментировали размещение ПРО в Румынии
Обновлено в 08:45
Энергетика
Бензин в России в марте подешевел на 0,1%
Средня цена на бензин в России в марте снизилась на 0,1% и составила 44,02 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 46,89 рубля за литр.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Порту» вышел в финал Юношеской лиги УЕФА
Вскоре вышедший за замену Тьягу Матуш установил окончательный счет. Таким образом «Порту» впервые в своей истории вышел в финал турнира.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38