Футбол

«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»Советский спорт 08:00

Арсенал опубликовал в твиттере фотографию из раздевалки после матча 25-го тура со Спартаком (3:0) на стадионе Арсенал в Туле. Один город одна команда, говорится в подписи к фото, на которой изображены игроки в компании губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

Советский спорт08:00

«Один город — одна команда». «Арсенал» показал раздевалку после победы над «Спартаком»

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