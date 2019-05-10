«Арсенал» вышел в финал еврокубка впервые за 13 летБомбардир.ру вчера в 17:09

Команда Унаи Эмери вышла в решающий матч, который пройдет 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку. Лондонцы вышли в финал впервые с сезона-2005/06, когда уступили «Барселоне» (1:2) в решающей игре Лиги чемпионов. С того момента команда играла в полуфинале ЛЧ (2008/09) и на стадии 1/2 ЛЕ (2017/18).

«Арсенал» вышел в финал еврокубка впервые за 13 лет

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