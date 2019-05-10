«Арсенал» оказался в финале еврокубка впервые с 2005 годаГазета.Ru вчера в 22:01

Лондонский "Арсенал" вышел в финал еврокубка впервые с 2005 года, сообщает "Советский спорт". 9 мая в ответном матче полуфинала Лиги Европы "Арсенал" гарантировал себе выход в финал турнира, обыграв "Валенсию" со счетом 4:2.

«Арсенал» оказался в финале еврокубка впервые с 2005 года

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