Футбол
«Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом»
«Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом»NewInform10:37
|25′
Сократис Папастатопулос
|30′
Джефферсон Лерма
Джошуа Кинг
|45′+1′
Натан Аке
|52′
Джефферсон Лерма
|66′
|67′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Дэвид Брукс
Джуниор Станислас
|73′
Дэн Гослинг
Льюис Кук
|73′
|79′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
|82′
Алекс Ивоби
Аарон Рэмзи
Джошуа Кинг
Лис Муссе
|82′
|90′+4′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эдвард Нкетиа
|41%
|Владение мячом
|59%
|74%
|Процент точных передач
|81%
|2
|Удары в сторону ворот
|11
|6
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|6
|4
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|8
|13
|Отборы
|7
|6
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Борнмут
Расстановка 4‑4‑2
27
Бегович
2
Фрэнсис
3
Кук
5
Аке
11
Дэниэлс
19
Станислас
16
Кук
8
Лерма
24
Фрейзер
13
Уилсон
9
Муссе
19
Лено
20
Мустафи
5
Папастатопулос
16
Холдинг
2
Бельерин
29
Гендузи
34
Джака
31
Колашинац
7
Мхитарян
49
Нкетиа
8
Рэмзи
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» одержал волевую победу в матче 13-го тура английской Премьер-Лиги (АПЛ) с «Борнмутом».
NewInform10:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Футбол
Луис Адриано: все в «Спартаке» понимают требования Кононова
Обновлено в 11:14
Футбол
«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Обновлено в 11:20
Футбол
«Наполи» сыграл вничью с «Кьево» в матче Серии А
«Наполи» не смог одержать победу в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Кьево».
Обновлено в 11:18
Футбол
Стали известны составы «Зенита» и «Ростова» на матч РПЛ
Обновлено в 11:03
Футбол
Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес
Финальный матч главного клубного турнира Южной Америки Кубка Либертадорес перенесен из-за фанатских беспорядков.
Обновлено в 11:18
Футбол
Полузащитник «Барселоны» может пропустить остаток сезона из-за травмы
Обновлено в 10:18
Футбол
Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз
На официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии появилась новость о том, что Мик Маккарти назначен главным тренером сборной.
Обновлено в 11:03
Футбол
«Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью
Обновлено в 09:14
Футбол
Рыболовлев посетил тренировку «Монако»
Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку футболистов. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
Обновлено в 11:08
Футбол
УЕФА объявил имена арбитров на матч ЦСКА – «Виктория» в Лиге чемпионов
Голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели рассудит московский ЦСКА и Викторию Пльзень в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:51
Футбол
Щенников назвал лучших игроков в современной истории ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников рассказал о кумире детства среди футболистов, а также назвал двух лучших игроков в современной истории красно-синих.
Обновлено в 09:52
Футбол
Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа может перейти в «Ювентус»
Основным претендентом на испанца считается туринский "Ювентус". Также голкипер может перейти во французский "ПСЖ".
Обновлено в 10:37
Футбол
Защитник «Рубина» Калинин: жаль, что не выиграли в матче с «Анжи»
Защитник «Рубина» Игорь Калинин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1), в котором он стал автором гола.
Обновлено в 10:08
Футбол
Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 07:29
Футбол
Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира»
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:52