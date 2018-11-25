Футбол

«Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом»
NewInform
10:37

Борнмут — Арсенал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
25′
Сократис Папастатопулос
30′
Джефферсон Лерма
Джошуа Кинг
45′+1′
Натан Аке
52′
Джефферсон Лерма
66′
67′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Дэвид Брукс
Джуниор Станислас
73′
Дэн Гослинг
Льюис Кук
73′
79′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
82′
Алекс Ивоби
Аарон Рэмзи
Джошуа Кинг
Лис Муссе
82′
90′+4′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эдвард Нкетиа
Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» одержал волевую победу в матче 13-го тура английской Премьер-Лиги (АПЛ) с «Борнмутом».
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